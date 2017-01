Loạt hiện vật "lạnh gáy" trong các bảo tàng Việt Nam

Bào thai bị dị tật do di chứng chất độc da cam, một hiện vật Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP HCM) khiến nhiều người chết lặng. Không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn cận cảnh xác ướp bà Nguyễn Thị Hiệu, hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (TP HCM). Họp sọ một người phụ nữ trung niên thuộc nền văn hóa Óc Eo (thế kỷ 1-6 SCN), hiện vật của Bảo tàng tỉnh Kiên Giang. Chiếc máy chém từng được chế độ Ngô Đình Diệm sử dụng để hành hình những người yêu nước, hiện vật Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Hài cốt không còn nguyên vẹn của một trong 60 nạn nhân trong hố chôn người tại Vị Thủy (Cần Thơ) bị Mỹ - Diệm tàn sát khi lập khu trù mật Vị Thanh - Hòa Lựu năm 1959, hiện vật của Bảo tàng TP Cần Thơ. Một hiện vật khác của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: Chiếc ống cống - tang chứng của vụ thảm sát Thạnh Phong ở Bến Tre năm 1969, nơi ba cháu bé ẩn nấp và bị lính Mỹ kéo ra sát hại dã man. Chiếc chày từng được binh lính Polpot sử dụng để giết hại nhiều thường dân Việt Nam trong vụ thảm sát Ba Chúc (An Giang) năm 1978, hiện vật của Nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Polpol ở thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Hộp sọ trong xác tàu đắm ở Biển Đông được trưng bày trong triển lãm Di sản văn hóa biển Việt Nam ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội).

Bào thai bị dị tật do di chứng chất độc da cam, một hiện vật Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (TP HCM) khiến nhiều người chết lặng. Không phải ai cũng đủ can đảm để nhìn cận cảnh xác ướp bà Nguyễn Thị Hiệu, hiện vật Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (TP HCM). Họp sọ một người phụ nữ trung niên thuộc nền văn hóa Óc Eo (thế kỷ 1-6 SCN), hiện vật của Bảo tàng tỉnh Kiên Giang. Chiếc máy chém từng được chế độ Ngô Đình Diệm sử dụng để hành hình những người yêu nước, hiện vật Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Hài cốt không còn nguyên vẹn của một trong 60 nạn nhân trong hố chôn người tại Vị Thủy (Cần Thơ) bị Mỹ - Diệm tàn sát khi lập khu trù mật Vị Thanh - Hòa Lựu năm 1959, hiện vật của Bảo tàng TP Cần Thơ. Một hiện vật khác của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh: Chiếc ống cống - tang chứng của vụ thảm sát Thạnh Phong ở Bến Tre năm 1969, nơi ba cháu bé ẩn nấp và bị lính Mỹ kéo ra sát hại dã man. Chiếc chày từng được binh lính Polpot sử dụng để giết hại nhiều thường dân Việt Nam trong vụ thảm sát Ba Chúc (An Giang) năm 1978, hiện vật của Nhà trưng bày chứng tích tội ác của bọn Polpol ở thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang. Hộp sọ trong xác tàu đắm ở Biển Đông được trưng bày trong triển lãm Di sản văn hóa biển Việt Nam ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội).