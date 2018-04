Lấy vợ tuổi này, gia hưng tài vượng, tiền tiêu xả láng

Tuổi Thìn: Lấy được phụ nữ tuổi Thìn là diễm phúc của người đàn ông, bởi họ đã có trong tay một viên ngọc quý. Ảnh: performheracadamy.com.za. Phụ nữ tuổi Thìn đảm đang, tháo vát hơn nữa lại đa tài, đa nghệ, con giáp này có thể được coi là người nội tướng đắc lực cho sự nghiệp của chồng. Ảnh: respectwomna.co.in. Người đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Thìn chắc chắn sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, êm ấm, do đó, sự nghiệp và tài vận của cả hai vợ chồng sẽ không ngừng gia tăng. Ảnh: ralphsmart.com. Tuổi Mão: Người vợ tuổi Mão dịu dàng, thông minh, lanh lợi, hơn nữa lại rất xinh đẹp, đặc biệt còn khéo léo trong chuyện nấu ăn. Ảnh: singlemum.vn. Lấy được vợ tuổi Mão, cuộc sống hôn nhân sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi và mỹ mãn. Ngoài ra phụ nữ tuổi Mão cũng là tuýp phụ nữ “Vượng phu” nên sẽ đem lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của chồng. Ảnh: bestie.vn. Tuổi Tý: Phụ nữ tuổi Tý là người biết thu vén tiền bạc. Tiền bạc tích lũy được là do tự bản thân con giáp này phấn đấu mà không nhờ ai giúp đỡ. Ảnh: spice4life.co.za. Phụ nữ tuổi Tý cũng thuộc tuýp phụ nữ “Vượng Phu” nên sau khi kết hôn họ không chỉ giúp chồng phát tài mà còn tự thân kiếm được rất nhiều tiền cho gia đình. Ảnh: disolve.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Top con giáp đen đủi, vận xui đeo bám trong tháng 4/2018.

