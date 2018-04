Top con giáp may mắn nhất và đen đủi nhất cuối tháng 4/2018

Tuổi Tý: Quý nhân tương trợ, tài vận dồi dào: Thời gian cuối tháng 4/2018, vận thế của người tuổi Tý vô cùng khởi sắc. Điều này ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, còn do một nhân tố hết sức quan trọng, đó chính là con giáp này được quý nhân giúp đỡ đặc biệt là trong công việc. Do được cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ nên người tuổi Tý giảm bớt được nhiều áp lực trong công việc, khiến cho công việc hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội tăng lương hoặc kiếm được một khoản tiền lớn trong thời gian cuối tháng. Ảnh: wildinarizona.com. Tuổi Sửu: Quý nhân giúp đỡ, tránh xa thị phi: Vận thế của người tuổi Sửu cuối tháng 4/2018 rất tốt. Bạn bè chính là quý nhân của con giáp này. Bạn bè đã mang lại những cơ hội về công việc và tài vận , đồng thời cũng giúp người tuổi Sửu dẹp bỏ những thị phi không đáng có. Ảnh: meidum.com. Tuổi Thìn: Vận thế khả quan, được người giúp đỡ: Vận thế của người tuổi Thìn chuyển biến rất khả quan trong thời gian cuối tháng 4, do nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Con giáp này không những nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp trong công việc mà còn được bạn bè trợ giúp trong cuộc sống. Ảnh: pinterest.com. Tuổi Tỵ: Mọi việc thuận lợi, cơ hội dồi dào: Người tuổi Tỵ rất may mắn trong công việc và tình cảm thời gian cuối tháng này. Con giáp này sẽ có cơ hội phát huy được hết năng lực và tài năng của mình trong công việc, điều này giúp cho thu nhập của bản thân tăng cao. Ngoài ra, vận đào hoa cuối tháng 4 của người tuổi Tỵ rất sáng, sẽ có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Ảnh: pixabay.com. Tuổi Dần: Công việc trắc trở, vận đào hoa xấu đeo bám: Vận thế người tuổi Dần cuối tháng 4 chuyển biến xấu. Công việc gặp nhiều khó khăn, hiệu suất làm việc giảm sút ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của bản thân. Con giáp này còn bị vận đào hoa xấu đeo bám, do đó cần quyết đoán trong chuyện tình cảm. Ảnh: saga.co.uk. Tuổi Mão: Đề phòng tiểu nhân, vận thế bất ổn: Cuối tháng 4, vận thế của người tuổi Mão không ổn định. Con giáp này cần đề phòng tiểu nhân công kích, hãm hại trong công việc do đó khi làm bất cứ việc gì cũng cần bình tĩnh. Ảnh: summitpost.org. Tuổi Tuất: Vất vả làm việc, hiệu quả không cao: Công việc của người tuổi Tuất cuối tháng 4 có sự biến động, dù rất bận rộn nhưng hiệu quả công việc lại không như mong muốn. Ngoài ra, tình hình tài chính của con giáp này cũng không tốt, do đó cần dừng tất cả việc đầu tư. Ảnh: latimes.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc) Mời quý độc giả xem video: Top con giáp xui xẻo trong tháng 4/2018.

