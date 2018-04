Kinh ngạc những kỳ quan tuyệt đẹp dưới lòng đất

Vào tháng 3/1974, trong quá trình đào giếng, một nông dân ở khu vực chân núi Ly Sơn đã phát hiện ra dấu vết của hầm chứa đội quân đất nung được chôn để bảo vệ Tần Thủy Hoàng. Theo đó, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được tìm thấy và trở thành một kỳ quan dưới lòng đất được nhiều người biết đến. Kể từ khi phát hiện, các chuyên gia đã khai quật hơn 8.000 pho tượng ra khỏi lòng đất. Những bức tượng người bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng bao gồm cả tượng kỵ binh, bộ binh, cung thủ... Mỗi pho tượng có hình dáng, kích cỡ và trang phục không giống nhau. Ngoài tượng người, người ta còn tìm thấy các loại vũ khí được sử dụng dưới thời Tần Thủy Hoàng như cung, kích, giáo, mác, gươm bọc đồng, máy bắn tên tự động, máy bắn tầm gần, tầm xa... Cave Of Crystals là hang động có pha lê tự nhiên lớn nhất thế giới nằm ở Mexico. Kỳ quan thiên nhiên này gây chú ý với những rầm pha lê trong suốt cao 11m. Nằm sâu bên trong ngọn núi Naica và dưới mặt đất 290m, động pha lê của Mexico có hình móng ngựa mà chất liệu chủ yếu là đá vôi, rộng 10m, dài 30m. Do Cave Of Crystals rất nóng với nhiệt độ không khí lên tới 58 độ C nên con người chưa tiếp cận, khai thác nhiều. Hầm mộ Paris nổi tiếng của Pháp là kỳ quan được thế giới biết đến nhiều. Chứa hơn 6 triệu bộ hài cốt, hầm mộ này gây chú ý khi được xây dựng giống như một mê cung khổng lồ dài 241 km. Hầm mộ nằm ở độ sâu 60m bên dưới quảng trường Denfert-Rochereau, quận 14 của thủ đô Paris hoa lệ. Những thi hài yên nghỉ tại đây đa số chết trong chiến tranh hoặc qua đời vì dịch bệnh. Có từ năm 1786, hầm mộ Paris ra đời trong bối cảnh các nghĩa trang tại thành phố Paris rơi vào tình trạng quá tải cũng như vấn đề mất vệ sinh ở các nghĩa địa ảnh hưởng sức khỏe người dân. Do vậy, chính quyền Paris quyết định di dời toàn bộ số hài cốt xuống dưới lòng đất. Hiện một phần nhỏ hầm mộ được khai thác để phục vụ hoạt động du lịch. Mời quý độc giả xem video: Đến Quảng Bình khám phá hang động hùng vĩ (nguồn: VTC)

