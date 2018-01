7 kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại không?

7 kỳ quan thế giới cổ đại được biết đến rộng rãi bao gồm: Vườn treo Babylon, đền Artemis, tượng thần Zeus, lăng mộ Halicarnassus, tượng thần Mặt Trời ở Rhodes, hải đăng Alexandria và kim tự tháp Giza. Tuy nhiên đa số trong 7 kỳ quan thế giới này đã biến mất từ hàng nghìn năm trước do sự tàn phá của thiên nhiên và con người. Kim tự tháp Giza là kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn trường tồn đến ngày nay. Vào thời cổ đại, con người không sử dụng cụm từ "kỳ quan" để chỉ những địa điểm này. Thay vào đó, họ gọi những nơi trên là "theamata", nghĩa là "những điều cần nhìn thấy". Vườn treo Babylon được cho là do vua Nebuchadnezzar II xây dựng nên từ khoảng năm 600 TCN. Khu vườn này là nơi người xưa nuôi những loài động vật quý hiếm được đưa về từ khắp nơi trên thế giới. Vườn treo Babylon được cho bị phá hủy bởi một số trận động đất trong thế kỷ 2 TCN. Đền Artemis là đền thờ nữ thần săn bắn Artemis tọa lạc ở thành phố Ephesus (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ). Công trình này được xây dựng từ đá cẩm thạch bởi kiến trúc sư Chersiphron và người con có tên Metagenes. Trong khi đó, tượng thần Zeus cao 12m được làm từ ngà voi và đặt trên đế làm bằng đá cẩm thạch cao 1m. Kỳ quan thế giới cổ đại này do nhà điêu khắc Phidias tạo ra vào khoảng năm 435 TCN. Lăng mộ Halicarnassus hay còn gọi lăng mộ Maussollos được xây dựng giai đoạn 353 – 350 TCN tại Halicarnassus (tức Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay). Sau 16 thế kỷ tồn tại, một loạt trận động đất phá hủy ngôi đền cao gần 45m và mỗi mặt đều được trang trí bởi một trong 4 nhà điêu khắc nổi tiếng Hy Lạp. Tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes được dựng nên trong khoảng 292 - 280 TCN. Người ta dựng bức tượng đồng này nhằm ăn mừng chiến thắng của người cai quản đảo Sip là Antigonus I Monophthalmus. Cao khoảng 33m và tồn tại 56 năm, tượng thần Mặt Trời ở đảo Rhodes bị phá hủy trong một trận động đất năm 226 TCN. Hải đăng Alexandria là công trình cao thứ hai trong thế giới cổ đại (sau kim tự tháp ở Giza) khi cao khoảng 135m, hoàn thành vào khoảng năm 201 TCN dưới thời vua Ptolemy II, kỳ quan thế giới này sụp đổ hoàn toàn năm 1323. Video: 10 địa điểm tự nhiên chịu tác động lớn nhất của con người (nguồn: Zing News).

