Kẻ đồ tể bí ẩn chuyên giết hại gái mại dâm

Trong thời kì mà Jack “Đồ tể” hoạt động mạnh, có 11 vụ giết người xảy ra ở vùng East End, London, Anh. Những vụ giết người diễn ra từ ngày 3.4.1888 tới ngày 13.2.1891. Người ta thường gọi đây là vụ án mạng Whitechapel, theo tên chuyên án điều tra của cảnh sát thành phố London. Cảnh sát cho rằng Jack “Đồ tể” là thủ phạm của 5 trong tổng số 11 nạn nhân bị giết hại.

Địa điểm xảy ra các vụ tấn công đẫm máu

Nhóm Canonical Five là 5 cô gái bị giết theo cùng một cách thức. Tất cả 5 nạn nhân này đều là gái mại dâm ở khu East End, có đặc điểm chung là vết thương kết liễu rất giống hệt nhau. Họ đều bị cắt cổ, cơ quan sinh dục và mổ bụng. Một số nạn nhân khác bị tra tấn dã man nhưng không có trường hợp nào phương thức giống như Canonical Five.

5 nạn nhân bị giết lúc trời rạng sáng, khi mặt trời chưa lên. Tất cả các vụ giết người đều xảy ra vào cuối tuần hoặc cuối tháng.

Mary Ann Nichols

Thi thể của Mary Ann Nichols được phát hiện vào ngày 31.8.1888, lúc khoảng 3 giờ 40 phút bởi hai người đàn ông trên đường tới công ty. Cô được tìm thấy gần một chuồng ngựa. Hai người đàn ông Charles Cross và Robert Paul vô tình bắt gặp nạn nhân lúc trời nhá nhem. Khi đó, Polly nằm trên đất và váy kéo lên tới hông.

Ban đầu, hai người không biết Polly ngất vì say rượu hay đã chết. Khi lại gần, sờ lên tay và mặt của Polly, họ nhận ra hơi lạnh tới rợn người. Cả hai chạy đi báo ngay cho cảnh sát. Vài phút sau John Neil cũng nhìn thấy cô gái khi ông băng qua chuồng ngựa. Ông giơ đèn lồng vào người Polly và nhìn thấy đôi mắt vô hồn, trắng dã của cô đang nhìn lên trời.

Hình minh họa Jack “Đồ tể” và nạn nhân xấu số

Cổ họng Polly bị cắt làm đôi – gần như đứt lìa khỏi cổ - và ruột bị moi ra ngoài. Tên sát thủ cũng cắt xẻ nhiều vết trên bụng của cô với cùng con dao gây án. Các bác sĩ tới hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định rằng cô đã chết từ trước đó 30 phút.

Annie Chapman

Một nhân chứng nhìn thấy Annie Chapman nói chuyện với một người đàn ông bên ngoài số 29 đường Hanbury lúc 5 giờ 30 phút sáng. Albert Cadosh, người sống ở số 27 cho biết nghe thấy người phụ nữ nói “Không” rất lớn. Sau đó là tiếng va đập của cơ thể vào hàng rào. Khoảng 20 phút sau, thân thể bị biến dạng của cô được John Davis tìm thấy ở sân sau số nhà 29.

Cổ họng của Annie bị cắt giống cách mà Ann Nichols bị giết hại. Bụng của Annie mở toang, ruột lòi ra ngoài và được đặt lên vai phải. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy tên sát thủ còn cắt cơ quan sinh dục của Annie.

Elizabeth Stride

Tên Jack “Đồ tể” đã đoạt mạng 2 nạn nhân trong sáng sớm ngày 30.9.1888. Người đầu tiên là Elizabeth Stride. Thi thể của cô được tìm thấy ở Dutfield, cạnh đường Berner, lúc khoảng 1 giờ sáng. Tên sát nhân đã cắt họng, động mạch chủ của nạn nhân nhưng không có vết rạch thường thấy trên ổ bụng.

Tranh vẽ Jack “đồ tể” chuẩn bị giết hại nạn nhân

Do không có sự xuất hiện của vết rạch trên bụng nên nhiều người nghi ngờ liệu sát thủ có phải là Jack “Đồ tể” hay không. Một số ý kiến cho rằng Stride không bị rạch ổ bụng do thời gian quá gấp nên hắn rời khỏi hiện trường do sợ bị phát hiện.

Catherine Eddowes

45 phút sau vụ giết người đầu tiên, thi thể của gái điếm Catherine Eddowes được tìm thấy ở quảng trường Mitre. Cổ họng của Catherine cũng bị rạch và ruột lòi ra ngoài. Thận bên trái bị cắt bỏ, cùng một vết rạch lớn ở cơ quan sinh dục. Ngay trước khi cơ thể đầy vết thương của Catherine được tìm thấy, một nhân chứng cho biết nhìn thấy một người đàn ông cao 1m70, ngoài 30 tuổi, ngoại hình tầm thước, da trắng và để râu quai nón. Bộ trang phục người này giống hệt một thủy thủ tàu viễn dương.

Mary Jane Kelly

Vụ giết hại Mary Jane Kelly là tồi tệ nhất trong các vụ án mạng Whitechapel. Cô được tìm thấy trong tình trạng bị tấn công man rợ tại căn hộ số 13 đường Miller’s Court. Người ta phát hiện ra cô vào ngày 9.11.1888.

Người cho thuê nhà là Thomas Bowyer đến thu tiền nhà vì Mary chậm trả tiền nhiều tuần. Khi cô gái không trả lời cửa, Thomas đã nhìn với qua cửa sổ và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Cơ thể của Mary bị rạch tơi tả đến mức không thể nhận ra. Toàn bộ ruột của cô bị lôi ra ngoài, ngực bị cắt, lục phủ ngũ tạng đặt bên dưới đầu và trên giường. Khuôn mặt của Mary bị biến dạng, tim moi ra ngoài và bị lấy mất khỏi hiện trường. Đây được xem là nạn nhân có cái chết đau đớn nhất.

Sau cái chết của Mary Kelly, người ta tin rằng Jack “Đồ tể” không còn ra tay sát hại thêm ai nữa. Những vụ giết người và gái mại dâm sau đó không có đặc điểm tương tự 5 vụ án xảy ra trong năm 1888. Hung thủ cũng không được xác định chính xác là ai sau hơn 100 năm.