Giải mã bí mật ở những địa điểm nổi tiếng thế giới

Thư viện Vatican (tên đầy đủ là Thư viện tòa thánh Vatican) nằm trong thành Vatican. Địa điểm nổi tiếng này lưu giữ và bảo quản những giấy tờ, tài liệu, thư tín, sổ sách của giáo hoàng... trong suốt nhiều thế kỷ. Chính vì vậy, đây là một trong những thư viện cổ nhất thế giới với kho tàng sách với niên đại khoảng 2 nghìn năm. Được xây dựng năm 1451, Thư viện Vatican hiện chỉ cho phép một số chuyên gia hoặc giáo viên hay nghiên cứu sinh tại trường đại học tiếp cận khi tài liệu ở đây. Đảo North Sentinel thuộc quần đảo Andaman, Vịnh Bengal là một trong những hòn đảo nổi tiếng với bí mật kinh thiên. Bộ lạc Sentinel sinh sống biệt lập với thế giới bên ngoài ở hòn đảo này. Một bí mật kinh hoàng ở đảo North Sentinel là người Sentinel từ chối tiếp xúc, liên lạc thậm chí là có thái độ thù địch với người bên ngoài. Do vậy, bộ lạc này sẽ tấn công, thậm chí là giết chết bất cứ người nào cố tình lên đảo hoặc muốn tiếp xúc, liên lạc với họ. Area 51 hay còn được biết đến với tên gọi Khu vực 51 (Vùng 51) nằm ở Nevada là căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ. Cho đến ngày nay, công chúng biết rất ít thông tin về địa điểm này. Bởi lẽ, chính phủ Mỹ từng tiết lộ Khu vực 51 là nơi Mỹ thực hiện các vụ thử nghiệm máy bay và vũ khí mới. Tuy nhiên, do Khu vực 51 được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên không ít hoài nghi và đưa ra nhiều giả thuyết cho rằng Mỹ sử dụng nơi này để nghiên cứu người ngoài hành tinh, UFO... Đảo Surtsey được thế giới biết đến khi được hình thành từ một loạt vụ phun trào núi lửa ngoài khơi bờ biển phía tây nam Iceland từ năm 1963 -năm 1967. Nó là một trong những hòn đảo nhỏ nhất thế giới với diện tích 1,3 km2. Đảo Surtsey cấm người dân tiếp cận. Theo đó, chỉ một số chuyên gia được phép lên đảo để thực hiện nghiên cứu sự tiến hóa sinh học. Do vậy, đảo Surtsey trở thành phòng thí nghiệm tự nhiên dành cho giới nghiên cứu. Hầm chứa hạt giống toàn cầu được xây dựng bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại Svalbard, ở giữa Na Uy và Bắc Cực khiến nhân loại vô cùng tò mò. Bởi lẽ, căn hầm ngầm chứa hàng triệu hạt giống này nằm ngoài vùng ảnh hưởng của chiến tranh và nước biển dâng nên có thể bảo vệ hạt giống tránh khỏi những thảm họa môi trường. Lớp băng vĩnh cửu tạo thành một chiếc tủ lạnh tự nhiên giúp bảo quản hàng trăm triệu hạt giống trong hầm ngầm suốt nhiều thập kỷ. Hiện có khoảng 1 triệu người sống và làm việc tại hầm ngầm hạt giống toàn cầu.

Thư viện Vatican (tên đầy đủ là Thư viện tòa thánh Vatican) nằm trong thành Vatican. Địa điểm nổi tiếng này lưu giữ và bảo quản những giấy tờ, tài liệu, thư tín, sổ sách của giáo hoàng... trong suốt nhiều thế kỷ. Chính vì vậy, đây là một trong những thư viện cổ nhất thế giới với kho tàng sách với niên đại khoảng 2 nghìn năm. Được xây dựng năm 1451, Thư viện Vatican hiện chỉ cho phép một số chuyên gia hoặc giáo viên hay nghiên cứu sinh tại trường đại học tiếp cận khi tài liệu ở đây. Đảo North Sentinel thuộc quần đảo Andaman, Vịnh Bengal là một trong những hòn đảo nổi tiếng với bí mật kinh thiên. Bộ lạc Sentinel sinh sống biệt lập với thế giới bên ngoài ở hòn đảo này. Một bí mật kinh hoàng ở đảo North Sentinel là người Sentinel từ chối tiếp xúc, liên lạc thậm chí là có thái độ thù địch với người bên ngoài. Do vậy, bộ lạc này sẽ tấn công, thậm chí là giết chết bất cứ người nào cố tình lên đảo hoặc muốn tiếp xúc, liên lạc với họ. Area 51 hay còn được biết đến với tên gọi Khu vực 51 (Vùng 51) nằm ở Nevada là căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ. Cho đến ngày nay, công chúng biết rất ít thông tin về địa điểm này. Bởi lẽ, chính phủ Mỹ từng tiết lộ Khu vực 51 là nơi Mỹ thực hiện các vụ thử nghiệm máy bay và vũ khí mới. Tuy nhiên, do Khu vực 51 được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt nên không ít hoài nghi và đưa ra nhiều giả thuyết cho rằng Mỹ sử dụng nơi này để nghiên cứu người ngoài hành tinh, UFO... Đảo Surtsey được thế giới biết đến khi được hình thành từ một loạt vụ phun trào núi lửa ngoài khơi bờ biển phía tây nam Iceland từ năm 1963 -năm 1967. Nó là một trong những hòn đảo nhỏ nhất thế giới với diện tích 1,3 km2. Đảo Surtsey cấm người dân tiếp cận. Theo đó, chỉ một số chuyên gia được phép lên đảo để thực hiện nghiên cứu sự tiến hóa sinh học. Do vậy, đảo Surtsey trở thành phòng thí nghiệm tự nhiên dành cho giới nghiên cứu. Hầm chứa hạt giống toàn cầu được xây dựng bên dưới lớp băng vĩnh cửu tại Svalbard, ở giữa Na Uy và Bắc Cực khiến nhân loại vô cùng tò mò. Bởi lẽ, căn hầm ngầm chứa hàng triệu hạt giống này nằm ngoài vùng ảnh hưởng của chiến tranh và nước biển dâng nên có thể bảo vệ hạt giống tránh khỏi những thảm họa môi trường. Lớp băng vĩnh cửu tạo thành một chiếc tủ lạnh tự nhiên giúp bảo quản hàng trăm triệu hạt giống trong hầm ngầm suốt nhiều thập kỷ. Hiện có khoảng 1 triệu người sống và làm việc tại hầm ngầm hạt giống toàn cầu.