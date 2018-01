Theo dự đoán ngày mới 26/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của tuổi Tý có chút phiền phức cần phải tập trung giải quyết, cố gắng kiên trì bạn sẽ thu xếp ổn thỏa mọi việc. Tài vận: Không được như mong muốn, cần phải thận trọng trong các giao dịch về tiền bạc. Tình cảm: Cho dù là của nhau cũng không nên can thiệp quá sâu với cuộc sống của đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, khó khăn dồn dập bủa vây tuổi Sửu, cần phải bình tĩnh để tìm cách xử lý. Tài vận: Vung tay quá trán chả mấy lại đau đầu về tiền bạc. Tình cảm: Cần dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho chuyện tình cảm. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng bạn cũng giải quyết ổn thỏa. Tài vận: Tương đối vượng, có cơ hội kiếm tiền tốt. Tình cảm: Những bạn đơn thân vận đào hoa rất vượng, đừng bỏ lỡ cơ hội. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Máu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: Mọi việc thuận lợi suôn sẻ, con giáp này sẽ giành được nhiều thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tỵ. Tài vận: Cầu tài đắc tài, tiền bạc rủng rỉnh. Tình cảm: Một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Tuổi Thìn: Công việc: Mọi kế hoạch tiến triển thuận lợi, có cơ hội thương mại tốt, được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ. Tài vận: Có nhiều cơ hội cầu tài đến bất ngờ, đừng bỏ lỡ. Tình cảm: Sức hấp dẫn của bạn tăng lên giúp bạn có thêm nhiều cơ hội kết giao mới. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Tâm trạng bất định, gặp khó khăn trong công việc càng cảm thấy áp lực, cố gắng tìm cách giải tỏa lấy lại tinh thần. Tài vận: Đầu tư gặp bất lợi. Tình cảm: Có mâu thuẫn va chạm với người yêu khiến hai người cãi vã, giận hờn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Ngọ: Công việc: Vận thế bình thường, chỉ nên tập trung làm tốt công việc của mình, không nên cưỡng cầu. Tài vận: Không tốt, không có cơ hội cầu tài. Tình cảm: Hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm gắn kết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Nhờ khả năng mình mọi việc đều được bạn giải quyết một cách ổn thỏa. Tài vận: Mọi cố gắng của bạn chưa có được thành quả như mong đợi. Tình cảm: Đừng vì sĩ diện của bản thân mà hai người căng thẳng, không ai chịu nhượng bộ khiến tình cảm rơi vào đốt trũng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Thân: Công việc: Tuy vất vả nhưng thành quả mang lại không được như mong đợi khiến bạn có chút nản chí. Tài vận: Các khoản thu nhập thêm rất tốt, đừng bỏ lỡ cơ hội. Tình cảm: Hai người bình yên bên nhau cũng là một cách tận hưởng tình yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Dậu: Công việc: Áp lực công việc tương đối lớn, các đồng nghiệp đố kỵ khiến bạn căng thẳng. Tài vận: Chi tiêu cần phải có kế hoạch. Tình cảm: Bình thường, dễ vì lời đồn thổi mà cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo.. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Tuy chưa có được thành tích như kỳ vọng nhưng cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Tài vận: Đầu tư tương đối thuận lợi, tuy nhiên cần tránh đầu tư mạo hiểm, không nên tham lam. Tình cảm: Những bạn đơn thân vẫn chưa có cơ hội gặp được mối lương duyên của mình, cần tập trung vào công việc bởi duyên chưa đến, tình cảm không thể cưỡng cầu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Dần. Tuổi Hợi: Công việc: Bận rộn khiến bạn xoay như chong chóng, khó khăn bủa vây khiến bạn căng thẳng mệt mỏi, cố gắng bình tĩnh, thả lỏng tinh thần để tìm kế sách phù hợp. Tài vận: Có cơ may do bạn bè mang đến. Tình cảm: Khó có thể cùng tìm được tiếng nói chung trong mọi việc nên thường xuyên cãi vã. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão.. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Video: Điểm danh 4 cặp đôi con giáp hễ đến với nhau là tài sản tiêu tan khó giữ được (Nguồn: Youtube/Có thể bạn chưa biết).

