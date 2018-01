Đây là màu sắc đem lại may mắn nhất với 12 con giáp trong năm Mậu Tuất

12 con giáp ứng với những màu như sau:

Theo các chuyên gia phong thủy thì màu sắc may mắn nhất vào năm 2018 sẽ là tông màu nâu đất, màu vàng, màu be. Tuy nhiên, cũng có thể là màu xanh lá cây hoặc màu xanh lam. Đây là những màu sắc may mắn. Bạn có thể áp dụng cho quần áo bạn đang mặc cũng như các thiết kế nội thất trong nhà bạn. Chẳng hạn màu sơn nhà, rèm cửa,...

Bảng màu may mắn cho từng con giáp trong năm Mậu Tuất. Ảnh nguồn: Internet.

Theo chiêm tinh học của Trung Quốc, năm 2018 là năm Mậu Tuất. Đây là năm rất thuận lợi cho những người mạng Thổ, Hỏa, Kim nhưng cũng là năm xung của những người mạng Thủy và Mộc.

Ý nghĩ của màu sắc may mắn năm nay theo phong thủy

Màu nâu

Màu nâu theo quan niệm phong thủy là màu sắc thuộc hành Mộc, nên sử dụng ở phía cung Gia Đạo (phía Đông), cung Tài Lộc (phía Đông Nam) và cung Danh Vọng (phía Nam) để mang lại may mắn và thuận lợi cho cuộc sống gia đình.

Màu sắc này đại diện của sức mạnh, nền tảng, ổn định. Gần đây, theo phong thủy, màu nâu đang dần được nhiều người sử dụng. Với khả năng nuôi dưỡng nguồn năng lượng tốt, ấm áp, màu nâu được sử dụng rộng rãi trong bát quái, bổ trợ nguồn khí tốt ở hướng đông (sức khỏe), hướng đông nam (tiền của), hướng nam (danh vọng).

Tuy nhiên, bạn nên sử dụng màu sắc này một cách hạn chế để tránh làm tối không gian.

Còn màu be tạo nên một không gian thư giãn nhưng cũng hơi nhàm chán. Màu nâu và màu be phù hợp với không gian nhà bếp, các phòng trưng bày, phòng ăn hoặc phòng khách.

Màu vàng

Trong phong thủy, màu vàng nghĩa là vui vẻ và phấn khởi. Nó là màu của ánh nắng mặt trời màu vàng mang lại cảm giác ấm áp, làm tăng sự thích thú và khả năng hoạt động trí óc.

Số 5

Có ý nghĩa huyền bí xuất phát từ học thuyết Ngũ Hành. Mọi sự việc đều bắt đầu từ 5 yếu tố. Trời đất có ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) – Người quân từ có ngũ đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín) – Cuộc sống có ngũ phúc (Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh).

Tượng trưng cho danh dự uy quyền, quyền lực, có nghĩa là 5 hướng: Đông Tây Nam Bắc và Trung Tâm. Số 5 tượng trưng cho trường thọ và bất diệt.

Số 5 cũng là sự kết hợp với căn nhà bằng vàng, nắm giữ thịnh vượng và hạnh phúc cho mỗi gia đình. Số 5 là con số tuyệt vời dùng trong bài trí phong thủy.

Số 7

Là con số có sức mạnh lỳ diệu. Những nguồn gốc truyền thuyết sâu sắc như 7 ngôi sao (Thất Tinh) 7 thanh gươm (Thất Kiếm)… được dùng trong nghi lễ đạo Lão, tượng trưng cho sức mạnh đẩy lùi ma quỷ trong phong thủy.

Số 8

Con số có nhiều sự quan hệ tôn giáo, là 8 điều bất tử trong đạo Lão và bát chánh trong phật giáo. Hình gương bát quái trước cửa nhà có thể ngăn chặn những ảnh hưởng xấu trước khi ma quỷ xâm nhập.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.