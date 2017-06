Theo dự đoán ngày mới 21/06/2017 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), công việc của người tuổi Tý không thuận lợi, không nên quan trọng hóa những việc nhỏ nhặt. Tài vận: cẩn thận trong lời nói để tránh thị phi liên quan đến tiền bạc. Tình cảm: nên có sự tin tưởng nhau trong tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến hệ tiết niệu. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu trắng. Quý nhân: tuổi Thân. Cũng theo dự đoán cho 12 con giáp, người tuổi Sửu dù công việc có bận rộn cũng nên bình tĩnh để tránh sai sót trong công việc. Tài vận: nên giữ chặt tiền trong ví. Tình cảm: nên dịu dàng hơn nữa với ngừoi mình yêu. Sức khỏe: nên nghe nhạc thư giãn đầu óc. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: nên chú tâm hơn nữa vào công việc. Tài vận: có thêm nhiều khoản thu nhưng cũng đồng thời có thêm nhiều khoản phải chi. Tình cảm: nên tích cực hơn nữa trong chuyện tình cảm. Sức khỏe: sức khỏe tốt, nên ăn nhiều hoa quả, không nên ăn đồ lạnh. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mão: Công việc: công việc ổn định. Tài vận: có thể bỏ tiền ra mua sắm đồ vật mình yêu thích. Tình cảm: có cơ hội gặp được ý trung nhân. Sức khỏe: chú ý đến tình trạng giấc ngủ. Hướng vượng tài: hướng Tây Nam, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Thìn: Công việc: đừng để người khác can dự quá sâu vào việc mình đang làm. Tài vận: cẩn thận trong bảo quản đồ đạc, tiền bạc. Tình cảm: chuyện tình cảm không như ý muốn. Sức khỏe: chú ý đến tay, chân. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh da trời. Quý nhân: tuổi Dần. Tuổi Tỵ: Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Tài vận: tài vận vượng phát. Tình cảm: nên có những hành động lãng mạn để hâm nóng tình cảm. Sức khỏe: nên ăn những thực phẩm lành mạnh. Hướng vượng tài: hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Sửu. Tuổi Ngọ: Công việc: mọi việc thuận buồm xuôi gió. Tài vận: thu lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Tình cảm: ngày thích hợp cho việc bộc lộ tình cảm. Sức khỏe: nên duy trì sức khỏe ổn định như hiện tại. Hướng vượng tài: hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: nên có sự trao đổi với đồng nghiệp về công việc đang tiến hành. Tài vận: nên tích cực chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư thu lời. Tình cảm: nên chủ động hơn nữa trong tình cảm. Sức khỏe: nên ăn uống thanh đạm. Hướng vượng tài: hướng Tây Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng tài: màu xanh lam, màu đen. Quý nhân: tuổi Hợi. Tuổi Thân: Công việc: nên khiêm tốn trong công việc để tránh “chuyện bé xé ra to”. Tài vận: cần tiết kiệm trong chi tiêu. Sức khỏe: nên thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tình cảm: chuyện tình cảm không suôn sẻ. Hướng vượng tài: hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Thìn. Tuổi Dậu: Công việc: nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, cẩn thận tránh rơi vào bẫy của tiểu nhân. Tài vận: ngày không thích hợp cho việc bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Sức khỏe: chú ý đến phổi. Hướng vượng tài: hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu vàng. Quý nhân: tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: nên dũng cảm đối mặt với khó khăn. Tài vận: nguồn thu phụ có thêm nhiều khoản thu. Tình cảm: tình cảm lứa đôi mặn nồng. Sức khỏe: không nên quá lao lực vì công việc, nên có sự nghỉ ngơi hợp lý. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng tài: màu đỏ. Quý nhân: tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: có cơ hội thăng chức. Tài vận: có thể tham gia đầu tư chứng khoán. Tình cảm: nên thận trong trong các mối quan hệ tình cảm để tránh thị phi. Sức khỏe: sức khỏe ổn định, không nên ăn những đồ ăn mang tính kích thích. Hướng vượng tài: hướng Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng tài: màu be. Quý nhân: tuổi Mùi. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)

