Top con giáp cả đời cầu phúc được phúc, cầu tài được tài

Có những người chỉ may mắn trong một khoảng thời gian nhất định nhưng lại có người cả đời luôn được thần may mắn soi chiếu. Sau đây là ba con giáp bẩm sinh đã có số mệnh may mắn hơn người. Ảnh: sohu.com. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tý bẩm sinh đã có ý chí kiên định, nghị lực kiên cường, luôn chân thành với mọi người, luôn biết hoạch định cuộc sống của bản thân. Người tuổi Tỵ càng nhiều tuổi thì càng nhiều phúc khí, tình hình kinh tế cũng ngày càng ổn định, vững chắc, cả đời luôn suôn sẻ, cầu được ước thấy, cầu tài được tài. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi có đầu óc tinh nhanh, năng lực làm việc xuất sắc, rất thích hợp với công việc kinh doanh, buôn bán, do đó đa phần họ sau này khi ra ngoài xã hội đều dấn thân vào thương trường. Đồng thời, tài cung của người tuổi Mùi luôn có cát tinh soi chiếu, nên phúc tài luôn đến với họ, cả đời người tuổi Mùi không thiếu những cơ hội đại phát tài. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ là người khỏe mạnh, phản ứng nhanh nhạy, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều rất tự tin. Do cung mệnh của họ luôn có cát tinh phù trợ nên vận may luôn bao quanh người tuổi Mùi. Số mệnh của họ không giàu sang cũng phú quý, tiền bạc, phúc lộc luôn luôn đến với họ. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

