Dự báo cát vận, hung vận tuổi Mão 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Mão: Gặp được cát tinh Chính Tài, các khoản thu nhập chính rất tốt, có cơ hội tăng lương, các khoản thưởng và phúc lợi cũng không ngừng tăng lên. Sao Chính Tài là mối quan hệ lục hợp với địa chi của tuổi Mão nên Tài hợp thân, bạn sẽ có nhiều cơ hội cầu tài đến một cách ngẫu nhiên. Tổng thể hung vận 2018 của tuổi Mão: Tuy lục hợp với Thái Tuế nhưng trong hợp có khắc, lục hợp hóa Hỏa, đối với tuổi Mão sẽ mang đến không ít áp lực trong sự nghiệp và công việc, bản thân dễ có xung đột với cấp trên, thần kinh thường căng thẳng, sức khỏe cũng có vấn đề. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Mão: Tháng Giêng (Giáp Dần): Có quý nhân tương trợ, sự nghiệp tương đối bình ổn, nhưng công việc vẫn chưa mang lại được hiệu quả cao như mong đợi, cần chú ý tránh căng thẳng trong các mối quan hệ sẽ gây bất lợi cho bản thân, chú ý đề phòng tiểu nhân. Tài vận chú ý tiết kiệm chi tiêu, nên ưu tiên chi tiêu xây dựng các mối quan hệ. Tình cảm có lợi cho các bạn đơn thân, nên mạnh dạn, chủ động hơn. Sức khỏe cần chú ý đến vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ, chiên nướng để qua đêm. Hướng cát tường: Chính Nam, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu tím, màu xanh lam. Tháng 2 (Đinh Mão): Sự nghiệp tương đối ổn định, công việc có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên cần khéo léo để tránh xảy ra căng thẳng trong mối quan hệ với đồng nghiệp. Tài vận lên xuống bất ổn, đặc biệt là các khoản thu nhập thêm khó lường, không ổn định nên tốt nhất không nên đầu tư lớn, hạn chế vay mượn. SỨc khỏe tuy không có bệnh gì lớn nhưng chú ý an toàn khi đi lại để tránh bị thương. Hướng cát tường: Đông Nam, Chính Tây. Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu xanh navy. Tháng ba (Bính Thìn): Vận thế tương đối ổn định, những khó khăn tồn đọng cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa, tu nhiên đừng vội tự đắc bởi tiểu nhân lúc nào cũng sẵn sàng ra tay nếu có cơ hội. Tình cảm cần thận trọng đề phòng sự phá hoại của kẻ thứ ba. Tài vận nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Sức khỏe nên chú ý sự thay đổi thời tiết, tăng cường vận động để nâng cao sức đề kháng, chống cảm lạnh. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đen, màu ghi. Tháng tư (Đinh Tỵ): Vận thế khởi sắc, không chỉ công việc thuận lợi mà các mối quan hệ cũng vô cùng vượng phát, làm việc gì cũng luôn có quý nhân tương trợ. Các khoản thu nhập chính tương đối ổn định, các khoản thu nhập thêm không ổn định, vì thế cần thận trọng trong đầu tư. Người kinh doanh buôn bán nên thận trọng lời ăn tiếng nói. Sức khỏe cần đề phòng bệnh huyết áp, tốt nhất không nên uống rượu. Tình cảm các bạn đơn thân có cơ hội tạm biệt kiếp FA. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Vận thế sa sút, công việc khó khăn, bế tắc, cố gắng tập trung tâm sức tránh lơ là mà phạm phải sai sót. Tài vận tương đối tốt, đặc biệt là các khoản thu nhập thêm, có thể đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Sức khỏe lại chính là phương diện tiêu tốn tiền bạc của bạn, các bạn nữ cần đề phòng bệnh phụ khoa, sản nạn. Hướng cát tường: Tây Bắc, Chính Đông. Màu sắc may mắn: Màu bạc, màu đỏ rượu vang. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Sự nghiệp gặp được quý nhân nên tương đối khởi sắc, công việc suôn sẻ thuận lợi. Tháng này có lợi cho đi xa vì thế nên chăm chỉ đi xa, đi công tác sẽ có cơ hội cầu tài tốt. Chi tiêu đang vượt thu một cách đáng báo động, vì thế cần phải điều chỉnh. Sức khỏe chú ý vấn đề ăn uống. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, hướng Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu cam. Tháng 7 (Canh Thân): Sự nghiệp và tài vận tương đối như mơ, cần chú ý nâng cao trách nhiệm trong công việc, bình tĩnh hơn trong mọi tình huống để tránh xảy ra sai sót, bản thân nên tập trung làm tốt công việc của mình tránh chiêu thị phi, thậm chí dính kiện tụng. Cẩn trọng trong mọi hành vi, đặc biệt chú ý khi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác. Hướng cát tường: Chính Tây, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu trắng sữa, màu đỏ. Tháng 8 ( Tân Dậu): Vận thế sa sút, công việc gặp nhiều trở ngại, dễ bất hòa với đồng nghiệp, tiểu nhân có nhiều cơ hội để chọc ngoáy. Tháng này nên sắp xếp thời gian tiền bạc đi xa nghỉ ngơi ngắn ngày để thay đổi không khí, giải tỏa tinh thần. Sức khỏe chú ý vấn đề vệ sinh ăn uống, sức khỏe đường dạ dày. Hướng cát tường: Chính Bắc, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu vàng, màu đỏ. Tháng 9 (Nhâm Tuất): Vận thế hồi phục khởi sắc, quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp tốt mang đến sự thuận lợi trong công việc. Tài vận tăng mạnh, có cơ hội kiếm thêm gia tăng thu nhập đáng kể, cố gắng hạn chế cho vay nhất là với những người không thật sự thân thish. Tình cảm khó thuận theo ý, tình cảm vợ chồng bất hòa, gia đạo khó yên, dễ bị người thứ ba chọc phá. Hướng cát tường: Chính Đông, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu xanh lục, màu vàng non. Tháng 10 (Quý Hợi): Sự nghiệp bình ổn, công việc vẫn còn tồn tại khó khăn nhất định, dễ đối mặt với thị phi vì thế nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói và cách hành sử. Tình cảm vẫn chưa có dấu hiệu tốt lên, cần bao dung hơn, vị tha hơn để giảm bớt xô xát. Sức khỏe nên chú ý bảo vệ mắt, khống chế điều tiết cảm xúc. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu hồng phấn, màu trắng. Tháng 11 (Giáp Tý): Các mối quan hệ không tốt nên nói ít làm nhiều để tránh gây căng thẳng, thị phi, tạo bất lợi cho bản thân. Tài vận tương đối lý tưởng, các khoản thu nhập thêm vượng phát. Tình cảm mâu thuẫn gia tăng, suốt ngày chỉ là những trận cãi vã và giận hờn. Hướng cát tường: Chính Tây, Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ nhung, màu xanh lá nhạt. Tháng 12 (Ất Sửu): Tổng thế vận thế tạm ổn, ngoài việc kết thúc các công việc ra, tuổi Mão cần tổng kết được mất trong năm qua và xây dựng các kế hoạch trong năm mới Tài vận tưng đối tốt, có nhiều khoản thu nhập đầy bất ngờ, tuy nhiên nên thận trọng trong đầu tư. Sức khỏe nên chăm sóc dạ dày và phổi, tránh xa rượu bia, thuốc lá, chú ý an toàn giao thông. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu xanh lam, màu gạo. Video: Vận hạn tháng 1 năm 2018 của 12 con giáp (Nguồn: Youtube/Lịch ngày tốt).

