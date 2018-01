Dự báo cát vận, hung vận tuổi Sửu 12 tháng năm 2018

Tổng thể cát vận 2018 của tuổi Sửu: Năm nay phạm hình Thái Tuế, tuy vừa là Kiếp Tài tinh nhưng cũng là Hỏa khố của tuổi Sửu. Vì thế trong năm nay tuổi Sửu vẫn sẽ có được nhiều cơ hội do bạn bè mang lại. Sự nghiệp tuy cạnh tranh khốc liệt nhưng đều mang lại cho bạn động lực to lớn để phấn đấu, nhất là luôn được các trưởng bối, đồng nghiệp và bạn bè khích lệ. Đây chính là thời điểm giúp tuổi Sửu hoàn thiện và trưởng thành trong sự nghiệp. Tổng thể hung vận của tuổi Sửu 2018: Vì tương hình với Thái Tuế nên vận thế cả năm của tuổi Sửu sẽ gặp khó khăn nhất đinh. Sự nghiệp cạnh tranh nên tiểu nhân không ngừng quậy phá, nhân duyên kém, dễ có tranh chấp, xô xát, mâu thuẫn, kiện tụng. Sức khỏe cần đặc biệt chú ý, cẩn thận với họa huyết quang. Vận trình 12 tháng âm lịch năm 2018 cho tuổi Sửu. Tháng Giêng (Giáp Dần): Đây có thể coi là một sự khởi đầu hoàn hảo cho một năm mới. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, công việc suôn sẻ, khó khăn luôn có quý nhân trợ giúp. Nếu có quyết tâm và ý chí, tuổi Sửu có thể đẩy được sự nghiệp lên một tầm cao mới. Tuy nhiên cần phải thận trong phát ngôn để tránh thị phí. Tài vận lý tưởng, tuy nhiên chi tiêu hơi nhiều nên tích lũy không đáng kể. Sức khỏe chú ý bệnh đường tiêu hóa. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu đỏ, màu vàng. Tháng hai (Đinh Mão): Vẫn có được sự trợ giúp của quý nhân nên vận thế của tuổi Sửu vẫn tương đối khởi sắc. Sự nghiệp tiếp tục thẳng tiển, thu nhập khả quan, tuy nhiên vẫn chưa thể tích kỹ được bởi vẫn có nhiều việc phải lo toan. Tình cảm có được vận đào hoa vượng phát nên các bạn đơn thân sẽ có nhiều cơ hội để lựa chọn một người phù hợp. Tuy nhiên các bạn đã kết hôn lại cần hết sức thận trọng kẻo dính vòa thị phi tình ái gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Sức khỏe cần chú ý giữ ấm, đề phòng cảm lạnh hoặc các bệnh đường hô hấp. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Bắc. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu xanh lá cây. Tháng 3 (Bính Thìn): Vận thế không còn duy trì được trạng thái bình ổn, công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động vì thế cần thận trọng và để tâm với những kẻ tiểu nhân xung quanh để không ảnh hưởng đến thành tích của mình. Tình cảm có chút sóng gió, vợ chồng, đôi lứa cãi vã, giận hờn khiến cả hai đều mệt mỏi. Sức khỏe chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng giấc ngủ tránh căng thẳng đầu óc. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu đen. Tháng tư (Đinh Tỵ): Gặp được tháng Tam Hợp, vận thế của tuổi Sửu có hướng hồi phục và duy trì được trạng thái bình ổn. Trong công việc không nên quá tự tin và độc đoán, nên lắng nghe ý kiến của người khác sẽ có lợi cho sự phán đoán và quyết định của mình. Tuy nhiên cũng không nên ỷ lại vào người khác mà mất đi khả năng tự chủ của mình. Nếu ai có ý định nhảy việc cần phải xem xét, tính toán thật kỹ nếu không lại trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Sức khỏe là vấn đề cần bạn đặc biệt quan tâm, cố gắng duy trì trạng thái tinh thần tốt, nên ngủ sớm dậy sớm, chăm chỉ vận động, chú ý an toàn cho bản thân. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Tây Bắc. Màu sắc may mắn: Màu xanh lam, màu tím. Tháng 5 (Mậu Ngọ): Công việc sẽ phải đối mặt với nhiều biến động đầy bất ngờ đôi khi khiến bạn trở tay không kịp. Công việc vô cùng bận rộn, áp lực gia tăng, cần nhất lúc này là sự bình tĩnh, tỉnh táo để tìm hướng giải quyết từng việc. Tình cảm dễ có kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc của bạn, cố gắng dành nhiều thời gian nói chuyện, tâm sự với đối phương nhiều hơn để giúp hai người hiểu nhau hơn, thông cảm hơn và gắn kết hơn. Sức khỏe cố gắng đảm bảo chất lượng chất ngủ để không làm ảnh hưởng đến tình thần. Hướng cát tường: Hướng Chính Tây, hướng Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu vàng nhạt, màu xanh lá cây. Tháng 6 (Kỷ Mùi): Gặp tháng tương xung, sự nghiệp nhiều khó khăn, trở ngại, bất lợi. Bạn có thể phải đối mặt với quyết định điều động công tác, điều chuyển vị trí công tác. Các mối quan hệ xã giao không thuận nên càng không có được sự giúp đỡ. Tài vận khó có được như kỳ vọng, có thể vì dính vào kiện tụng, ốm đau mà phải chi tiêu một khoản tiền lớn. Sức khỏe dễ bị các bệnh đường hô hấp, chú ý giữ gìn vệ sinh. Hướng cát tường: Hướng Chính Bắc, Tây Nam. Màu sắc màu sắc: Màu xanh da trời , màu xanh lam nhạt. Tháng 7 (Canh Thân): Vận thế tiếp tục xuống thấp, công việc khó khăn, bế tắc khiến bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng mệt mỏi. Tài vận cũng giảm sút, thận trọng kẻo bị lừa, nhất định phải thận trọng trong các giao dịch về tiền bạc. Tình cảm dễ căng thẳng bất hòa bởi bản thân không kiểm soát được cảm xúc nên dễ cáu giận. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Tây Nam. Màu sắc may mắn: Màu cà phê, màu hồng phấn. Tháng 8 (Tân Dậu): Đây là tháng Sửu Dậu bán tam hợp vì thế vận thế của tuổi Sửu tương đối ổn bình, Công việc tuy vẫn có những khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có thể thuận lợi giải quyết, quan trọng nhất cần phải thả lỏng tinh thần, bình tĩnh đối mặt mới có thể vượt qua được khó khăn. Các mối quan hệ xã giao không được như ý nên cần phải chú ý xây dựng, chăm sóc. Tình cảm chỉ cần bạn chân thành, chủ động và nhiệt tình bạn sẽ nhận được kết quả như ý. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu trắng. Tháng 8 (Tân Dậu): Đây là tháng Sửu Dậu bán tam hợp vì thế vận thế của tuổi Sửu tương đối ổn bình, Công việc tuy vẫn có những khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có thể thuận lợi giải quyết, quan trọng nhất cần phải thả lỏng tinh thần, bình tĩnh đối mặt mới có thể vượt qua được khó khăn. Các mối quan hệ xã giao không được như ý nên cần phải chú ý xây dựng, chăm sóc. Tình cảm chỉ cần bạn chân thành, chủ động và nhiệt tình bạn sẽ nhận được kết quả như ý. Hướng cát tường: Hướng Chính Đông, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu ghi, màu trắng. Tháng 10 (Quý Hợi): Vận thế khởi sắc, thể hiện rõ nhất ở tài vận. Các khoản thu nhập chính đều tương đối lý tưởng, đối với những ai kinh doanh buôn bán thì đây là tháng gặt hái, tuy nhiên cần phải thận trọng chọn người hợp tác với mình. Tháng này rất có lợi cầu tài ở ngoài vì thế càng đi xa càng có cơ hội cầu tài. Tình cảm tương đối tốt. Hướng cát tường: Hướng Chính Nam, Đông Nam. Màu sắc may mắn: Màu cam, màu đỏ. Tháng 11 ( Giáp Tý): Công việc nhiều vất vả, sự nghiệp tạm bình ổn, có cơ hội để thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Tài vận tương đối lý tưởng, giới làm công ăn lương sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc nhận thưởng. Tuy nhiên tháng này cần giữ tiền tài cẩn thận, tránh bị mất cắp, tránh khoe khoang để kẻ xấu nổi lòng tham, thận trọng trong đầu tư. Sức khỏe cần chú ý vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi tránh mệt mỏi, lao lực. Hướng cát tường: Hướng Tây Nam, Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng kim, màu xanh navy. Tháng 12 (Ất Sửu): Vận thế tương đối bình ổn khép lại một năm nhiều thăng trầm cho tuổi Sửu. Sự nghiệp và thu nhập đều lý tưởng, tuy vẫn có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn được giải quyết ổn thoải. Có cơ hội được đề bạt trong năm nay, tuy nhiên cần chú tránh va chạm với người khác để tránh thị phi. Cũng là tháng cuối năm nên nhu cầu chi tiêu tương đối nhiều, vì thế cần bằng thu chi sao cho hợp lý. Sức khỏe cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Hướng cát tường: Hướng Đông Nam, hướng Chính Nam. Màu sắc may mắn: Màu xanh lá cây, màu vàng non. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Video Xem tử vi người tuổi Sửu năm 2018 qua từng tháng sinh âm lịch (Nguồn: YouTube/Tử vi xem tướng).

