Điểm danh nốt ruồi cát tường không bao giờ được tẩy xóa

Trên cơ thể mỗi người có rất nhiều nốt ruồi. Theo tướng số, có những nốt ruồi mang lại điềm xui nhưng lại có những nốt ruồi cát tường mang đến vận may. Vậy những nốt ruồi cát tường nào mà chúng ta không bao giờ được xóa bỏ. Ảnh: meiguoshenpo.com. Nốt ruồi trên trán: Tại sao lại nói nốt ruồi trên trán thường là nốt ruồi tốt? Điều này có liên quan đến ngũ hành. Theo ngũ hành, trán thuộc Hỏa, mà nốt ruồi lại thuộc Thổ, Hỏa Thổ tương sinh. Ngoài ra Hỏa vượng có Thổ tiết là một hiện tượng tốt. Ảnh: sohu.com. Người phụ nữ có nốt ruồi trên trán thường là người tài hoa, giàu có, còn nam giới là người có tài năng hơn người cho nên không được xóa bỏ nốt ruồi ở vị trí này. Ảnh: beifuni.com. Nốt ruồi mọc thêm khi vận may đến: Có rất nhiều cho rằng nốt ruồi vốn đã có sẵn từ lúc sinh ra, nhưng sự thực không phải như vậy. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, có những nốt ruồi được mọc thêm trong một khoảng thời gian nào đó. Có một nguyên tắc cần nhớ, những nốt ruồi được mọc thêm khi vận may đến không bao giờ được xóa đi, bởi những nốt ruồi đó đến cùng vận may, đó thường là hiện tượng tốt. Ảnh: she.21cn.com. Nốt ruồi ẩn: Theo nhân tướng học, những nốt ruồi ẩn thường là nốt ruồi tốt, mang ý nghĩa cát tường. Những nốt ruồi này thường là biểu hiện của tướng vượng phu hoặc tài hoa hơn người chính vì vậy không nên xóa bỏ chúng. Ảnh: xiumei.com. Nốt ruồi mụn thịt hoặc nốt ruồi đỏ: Khác với nốt ruồi đen, nốt ruồi mụn thịt và nốt ruồi đỏ thường là nốt ruồi tốt, hơn nữa cũng không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ. Những người có nốt ruồi mụn thịt hoặc nốt ruồi đỏ thường có sự nghiệp vững vàng, hay được quý nhân giúp đỡ, cho nên tuyệt đối không được tẩy những nốt ruồi này. Ảnh: zing.vn. Nốt ruồi mọc ở ngũ quan: Nốt ruồi mọc ở ngũ quan thường mang một hàm ý nào đó, ví dụ như người có nốt ruồi ở tai thường là người có tài năng bẩm sinh. Chính vì vậy không nên tùy tiện tẩy bỏ nốt ruồi ở vị trí này. Ảnh: nongshanghang.cn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

