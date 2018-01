Theo dự đoán ngày mới 22/01/2018 cho 12 con giáp của tác giả Đổng Dĩnh Lâm được đăng tải trên trang Sina (Trung Quốc), tuổi Tý cần điều chỉnh tâm thế, công việc luôn vận động và thay đổi là chuyện bình thường, không nên quá nhạy cảm mà cảm thấy luôn bất an. Tài vận: Cần tránh xa các hoạt động vui chơi mang tính đỏ đen nếu không tiền mất tật mang là điều khó tránh. Tình cảm: Tâm trạng của bản thân làm ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hương Đông. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thân. Cũng theo dự đoán ngày mới cho 12 con giáp, sự bình tĩnh và chủ động giúp tuổi Sửu có được những thành tích tốt trong công việc. Tài vận: Có khả năng nắm bắt cơ hội đầu tư kiếm tiền tốt. Tình cảm: Tâm đầu ý hợp. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Tuổi Dần: Công việc: Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, giành được thành tích cao. Tài vận: Đầu tư có cơ hội tốt giúp bạn gia tăng thu nhập. Tình cảm: Hai người cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Mão: Công việc: Con giáp này cần bình tĩnh xử lý từng việc, đừng nôn nóng lại gia tăng thêm áp lực cho bản thân. Tài vận: Đầu tư không có lợi, tốt nhất thu lưới chờ biển lặng rồi mới ra khơi. Tình cảm: Cần kiểm soát cảm xúc, điều tiết lời nói hành vi của mình để tránh làm tổn thương đối phương. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Mùi. Tuổi Thìn: Công việc: Cần phải đầu tư tâm sức và thời gian vào công việc mới mong có được thành quả như kỳ vọng. Tài vận: Dễ vì đãng trí mà đánh mất tiền. Tình cảm: Yêu nhau cần chia sẻ với cả những phút giây hạnh phúc cùng những lúc khó khăn, vất vả. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Tỵ: Công việc: Vận thế đang kém, không nên cưỡng cầu. Tài vận: Cần phải điều tiết chi tiêu cho phù hợp với điều kiện thu nhập của bản thân. Tình cảm: Đừng quá cứng nhắc và ngang ngạnh chỉ khiến mối quan hệ của hai người thêm căng thẳng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Tuổi Ngọ: Công việc: Vận thế rất thuận, có lợi cho đàm phán thương mại, ký kết hợp đồng. Tài vận: Có cơ hội kiếm tiền tốt do người khác mang đến, đừng bỏ lỡ. Tình cảm: Duy trì được trạng thái bình ổn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Tuất. Tuổi Mùi: Công việc: Bù đầu vì công việc, tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tài vận: Bình thường, không có gì khởi sắc. Tình cảm: Ngọt ngào, thắm thiết. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Thân: Công việc: Nên tập trung tâm sức vào làm tốt công việc của mình, đừng tham gia vào việc của người khác mà chuốc phiền phức. Tài vận: Không thích hợp đầu tư, chú ý giữ tiền tài cẩn thận. Tình cảm: Cần phải giữ cự ly an toàn, đúng mực với bạn khác giới đã có gia đình để tránh dính đào hoa xấu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đen, màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Tý. Tuổi Dậu: Công việc: Nhờ tinh thần làm việc lên cao, chủ động tích cực đã giúp bạn hoàn thành công việc với hiệu suất cao. Tài vận: Có cơ hội gia tăng thêm thu nhập. Tình cảm: Bình thường, cùng người mình yêu tận hưởng sự bình yên. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Sửu. Tuổi Tuất: Công việc: Đừng bảo thủ cố chấp, trong công việc cần phải không ngừng sáng tạo, linh hoạt áp dụng các phương pháp khác nhau thì công việc mới tối ưu hóa được hiệu quả. Tài vận: Đầu tư có cơ hội tốt. Tình cảm: Một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Tuổi Hợi: Công việc: Có quý nhân tương trợ, mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông, có cơ hội được tăng lương, lĩnh thưởng. Tài vận: Có cơ hội đầu tư tốt, có thể thử đầu tư mạo hiểm nhưng không được tham lam. Tình cảm: Sự ngọt ngào, hạnh phúc trong tình yêu là nguồn động lực lớn trong công việc. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời độc giả xem video: "Top 3 con giáp ghen tuông mù quáng ngút trời". (Nguồn: Artwork/Youtube)

