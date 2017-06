Chúc mừng 4 con giáp càng già càng giàu nứt vách

Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu khi trẻ phải chịu nhiều vất vả, sóng gió. Những kinh nghiệm tích lỹ được trong quãng đời tuổi trẻ là nền tảng vững chắc cho tiền đồ về sau của con giáp này. Bước vào trung vận và hậu vận, người tuổi Sửu sẽ có sự đột phá mạnh mẽ cả về tài vận lẫn sự nghiệp, cuộc sống có bước chuyển đổi rõ rệt. Tài vận của người tuổi Sửu bước vào thời kỳ hoàng kim khi họ bước vào hậu vận. Người tuổi Sửu chính là điển hình của người càng nhiều tuổi càng giàu. Tuổi Mão: Người tuổi Mão thường có tài vận ở hậu vận tốt hơn so với khi còn trẻ. Khi còn trẻ do thiếu kinh nghiệm nên dễ kích động và mắc sai lầm trong công việc. Điều này ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và tài vận. Bước vào trung vận, do đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, người tuổi Mão xử lý mọi việc theo lý tính, nên ít mắc sai sót trong công việc. Sự nghiệp, tài vận cũng vì thế mà khởi sắc. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ thường không muốn làm việc ở vị trí thấp nhất do đó họ không ngừng phấn đấu trong công việc. Chỉ cần người tuổi Ngọ không ngừng nỗ lực, sự nghiệp sau này của họ sẽ vô cùng rực rỡ, tiền bạc, của cải tích lũy được cũng vô cùng dồi dào. Khi bước vào trung vận và hậu vạn, cuộc sống của người tuổi Ngọ có bước ngoặt lớn, có thể đạt được thành công vang dội trong sự nghiệp. Tuổi Dậu: Vận thế của người tuổi Dậu khi còn trẻ không ổn định nên tình hình tài chính cá nhân bị ảnh hưởng rất nhiều. Khi bước vào trung và hậu vận do được rèn luyện qua thời tuổi trẻ nhiều vấp váp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thất bại nên vận thế cũng thay đổi mạnh mẽ. Sự nghiệp ngày càng ổn định, tiền bạc ngày càng dồi dào. Nếu người tuổi Dậu kết hôn muộn, thì những năm hậu vận, tài vận sẽ bùng phát mạnh mẽ. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

