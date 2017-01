5 địa điểm đáng sợ nhất TG khiến con người hãi hùng

1. The Riddle House là ngôi nhà nổi tiếng ở hạt Palm Beach, Florida, Mỹ. Ngôi nhà này được cho là bị ma ám và nó từng được sử dụng làm nhà tang lễ. Hồn ma tại địa điểm đáng sợ nhất thế giới này được nhắc đến có tên gọi Joseph. Joseph là một nhân viên cũ làm việc tại ngôi nhà này đã gặp phải vấn đề về tài chính nên treo cổ tự sát trên gác mái. Điều kỳ lạ là hồn ma này không thích đàn ông. Do vậy, hồn ma Joseph thể hiện sự căm thù này bằng cách tấn công bất cứ người đàn ông nào có mặt tại ngôi nhà hay đi lên gác mái. Nhiều nơi khác trong ngôi nhà cũng bị ma ám nặng và xảy ra những hiện tượng kỳ bí. 2. Thị trấn ma Helltown còn được gọi là ở Boston nằm ở Hạt Summit, bang Ohio, Mỹ là một nơi đáng sợ, rùng rợn và ma quái. Theo lời kể của một số người dân địa phương, ở đoạn cuối của con dốc Stanford Road tại Helltown là ngõ cụt. Nó được mệnh danh là “Nơi tận thế”. Theo những người mê tín, nếu người nào bị mắc kẹt ở ngõ cụt này quá lâu, họ có thể gặp những hồn ma đi lang thang trong cánh rừng. Nếu như bị lạc đường thì mọi người có thể gặp phải nghĩa trang Boston - nơi xuất hiện nhiều bóng ma, người tâm thần, người đột biến hoặc cây ma... 3. Nghĩa trang Stull ở hạt Douglas, Kansas, Mỹ khiến nhiều người khiếp sợ bởi những câu chuyện ma quái nhuốm đầy bí ẩn. Nơi đáng sợ nhất Trái đất này được cho là 1 trong 7 cánh cửa dẫn đến địa ngục. Vào đầu thế kỷ 20, 2 thảm kịch làm rung chuyển khu dân cư này. Sự kiện đầu tiên là một người cha đốt cả trang trại và sau đó tìm thấy thi thể cháy đen của người con trai. Sự kiện thứ 2 là một người đàn ông mất tích và sau đó được tìm thấy treo cổ trên cành cây. 4. Nhà thương điên The Ridges nằm ở bang Ohio, Mỹ được xem là một trong 13 địa điểm bị ma ám nhất thế giới. Đại học Ohio nằm cạnh đó cũng được xem là nơi bị ma ám nặng nề. Tên hiếp dâm khét tiếng Billy Milligan từng bị giam giữ ở nhà thương điên The Ridges trong nhiều năm. Câu chuyện về một nữ bệnh nhân 54 tuổi, bỏ trốn và mất tích trong 6 tuần khiến nhiều người rùng mình. Cô được tìm thấy chết trong một phòng giam bỏ hoang trong tình trạng không mặc quần áo. Trang phục được xếp gọn gàng và đặt ngay ngắn trên sàn bê tông lạnh lẽo nơi cô qua đời. Do kết hợp giữa sự phân hủy xác và tiếp xúc với ánh sáng, xác của bệnh nhân nữ biến thành những vết ố bám trên sàn và vẫn có thể nhìn rõ đến ngày nay. Hồn ma của người phụ nữ này được cho là vẫn ám ảnh trong căn phòng ở The Ridges. 5. Thị trấn Humberstone và LaNoria ở Chile là nơi xuất hiện câu chuyện rùng rợn. Theo lời kể của người dân địa phương, một số xác chết đội mồ sống dậy ở nghĩa trang LaNoria. Những linh hồn này đi lại xung quanh thị trấn và gây ra nhiều cảnh tượng rùng rợn. Bên cạnh đó, một số người đã chụp được những hình ảnh đáng sợ về các sinh vật bí ẩn ở Humberstone. Hầu hết người dân địa phương sống gần hai thị trấn trên đều không dám bén mảng đến khu vực trên.

