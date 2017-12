Chim cú lợn kêu có thực sự là điềm xấu như vẫn nghĩ?

Theo những quan niệm dân gian



Người ta tin rằng, khi loài chim này kêu chỉ mũi vào nhà, đó là điềm gở, đáng lo ngại, chúng là điềm báo vận hạn sẽ đến. Chim cú lợn kêu 7 tiếng thì cái chết ứng vào nam giới, còn 9 tiếng thì ứng vào nữ giới.

Mặt khác, người ta còn đồn rằng khi con người sắp chết, sẽ giải phóng một thứ mùi đặc trưng và chim lợn với thính giác nhạy bén, đã phát hiện ra và báo hiệu. Vì quan niệm như vậy, nên khi tiếng chim lợn kêu éc éc thành tràng dài não nề trong đêm khuya tĩnh mịch, luôn tạo cảm giác rợn người, thê lương.

Thậm chí, khi có những tiếng chim lợn còn khiến cho cả ngôi làng tại đó, bàn tán liên tục rằng cái chết xảy ra với một người nào đó, từ đây khiến tất cả mọi người suy diễn và đồn đoán. Do đó, loài chim này luôn bị xua đuổi, ghét bỏ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Thế nhưng các nhà khoa học lại không tin vào điều đó. Chim lợn thực sự là một loài động vật có ích .



Cú lợn là chim săn mồi, hoạt động chủ yếu về đêm, thường sống thành đôi hoặc đơn độc và không di trú. Món ăn ưa thích của chúng là chuột và một số loại côn trùng. Khi không săn được chuột, chúng ăn tạm thằn lằn và một số loài chim khác.

GS. Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cũng chỉ ra rằng, chính vì đặc điểm nguồn thức ăn của chim lợn thường sống gần với người, vậy nên chuyện chim lợn thường kêu ở khu dân cư, trên mái nhà, trong vườn... là điều hoàn toàn dễ hiểu. Thêm vào đó, chim lợn là loài sống về đêm, tiếng kêu của chúng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch dễ gợi cho người ta suy tưởng về những điều kỳ bí chứ thực ra đó chỉ đơn thuần là hoạt động sinh học.

Tiếng chim lợn báo hiệu điềm gở đáng sợ hay không?

Việc chim lợn kêu rất nhiều trong một thời điểm hay ở một vùng nào đó có thể giải thích như sau: Tiếng kêu của chim lợn dùng để dọa con mồi, khiến nó hoảng sợ phải di chuyển để trốn chạy, khi đó chim lợn dễ dàng phát hiện ra. Trong quá trình đi tìm thức ăn không phải lúc nào chim lợn cũng kêu. Có thể do còn nhiều những lý do khác nhau chưa được biết đến. Hơn nữa trong thời kỳ sinh sản, do sự cần thiết về thức ăn tăng cao nên chim lợn phải nỗ lực kiếm ăn nhiều hơn. Do vậy chúng cũng kêu nhiều hơn. Bởi thực tế thì dù loài này không kêu vẫn sẽ có người chết. Chim lợn chỉ nên coi như một chiếc chuông để báo hiệu thôi hay giống như việc gà gáy hay không thì trời vẫn sáng hoặc kiến không bay ra khỏi tổ thì trời cũng mưa.

Mặc dù chim lợn là loài thiên địch, rất quý, song vì quan niệm dị đoan, nên chúng ta đang có sự phân biệt đối xử với loài chim này. Trong tiếng lóng của người Việt, “chim lợn” chỉ những người xấu, chuyên rình mò như cú và bới móc người khác. Từ “chim lợn” cũng dành cho những người làm ăn phi pháp, buôn lậu.

Trên thế giới, người ta coi đây là một loài chim có vẻ đẹp độc đáo, được yêu thích. Chúng có khuôn mặt hình trái tim rất ngộ nghĩnh. Bộ lông mượt có nhiều hoa văn khá đẹp mắt.