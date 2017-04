Thế giới trước đây đáng sợ ra sao?

Thế giới trước đây đáng sợ bởi tục lệ ăn thịt người trở nên phổ biến trong nền văn hóa của những bộ lạc cổ đại. Trong ảnh là di vật khảo cổ, có niên đại 7.000 năm, được phát hiện tại thành phố cổ Herxheim, Đức. Người đàn ông trong ảnh là Thiếu tướng Horatio Gordon Robley của quân đội Anh, từng phục vụ ở New Zealand vào những năm 1860. Robley là chủ nhân của bộ sưu tập đáng sợ Mokomokai (đầu người có hình xăm của bộ tộc Maori). Trong xã hội phong kiến ở Trung Quốc, hàng triệu cô gái trẻ đã phải trải qua tục bó chân đau đớn để có “đôi bàn chân gót sen” – một trong những biểu tượng của người phụ nữ đẹp thời bấy giờ. Tục lệ này dần dần bị xóa bỏ vào đầu thế kỷ 20. Trước đây, phụ nữ trên thế giới hầu như không được hưởng quyền bình đẳng giới. Họ đã phải đứng lên đấu tranh đòi quyền bầu cử, quyền được đi học, đi làm,... Ngay cả trong hiện tại, phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới vẫn tiếp tục đấu tranh đòi quyền bình đẳng. Những phụ nữ này đang nói lời tạm biệt với người thân yêu trước khi họ ra chiến trường. Các cuộc chiến tranh trên thế giới đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và đẩy các gia đình vào cảnh ly tán. Các vụ hành quyết công khai đáng sợ trước sự chứng kiến của đám đông từng diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Một em nhỏ nằm trong chiếc xe đẩy phòng độc được người mẹ đẩy đi trên một con phố. Chiếc xe đẩy, do một cư dân ở Hextable, Kent (Anh) thiết kế, được sử dụng để giúp những đứa trẻ tránh hít phải khí độc phòng khi một vụ tấn công xảy ra. Bức ảnh cho thấy người dân lo sợ chiến tranh như thế nào. Trong ảnh là 4 em nhỏ Lana, RaeAnn, Milton và Sue Ellen Chalifoux (tuổi từ 2 đến 6) bị cha mẹ đem bán vì quá nghèo. Bức ảnh được chụp vào năm 1948 ở ngoại ô Chicago (Mỹ). Vào những năm 1930, “dịch bệnh” tự tử lan tràn khắp Budapest, Hungary, đến nỗi nơi đây bị gọi là “Thành phố tự sát”. Sau đó, một câu lạc bộ được thành lập ở Budapest với mục đích cho mọi người đến đây chỉ để... cười. Thậm chí có một ngôi trường trong thành phố này dạy về tính nghệ thuật của những nụ cười nổi tiếng như nụ cười của nàng Mona Lisa. Trong bức ảnh này, ông chủ khách sạn có tên James Brock cố tình đổ axit vào bể bơi đang có rất nhiều người Mỹ gốc Phi. Bức ảnh nổi tiếng này do Horace Cort chụp vào ngày 18/6/1964. (Nguồn ảnh: The Richest)

