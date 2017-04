Thế chiến II qua ống kính nhiếp ảnh gia Liên Xô

Nhiếp ảnh gia Liên Xô Yevgeny Khaldei luôn ở tuyến đầu trong Cuộc chiến bảo vệ thủ đô Moscow, kéo dài từ cuối mùa thu 1941 đến giữa mùa xuân 1942. Ông cũng đã tham gia trận Stalingrad, trận chiến đảo ngược cục diện Chiến tranh thế giới thứ II. Ảnh: russiainphoto.ru Trận Stalingrad đẫm máu kéo dài từ tháng 8/1942 đến ngày 2/2/1943, làm thiệt mạng gần 2 triệu người của cả hai phía. Sau đó, nhiếp ảnh gia Yevgeny Khaldei đã đi cùng với Hồng quân Liên Xô giải phóng Romania, Bulgaria, Nam Tư, Áo, Hungary và Đức. Ảnh: russiainphoto.ru Một số âm bản của nhiếp ảnh gia Yevgeny Khaldei được gửi về Moscow để lưu giữ. Các bức ảnh của Khaldei được báo Izvestia đăng tải. Sau chiến tranh, Khaldei là nhiếp ảnh gia độc quyền của Thông tấn xã TASS. Ảnh: russiainphoto.ru Chiến dịch giải phóng thủ đô Vienna, do Mặt trận Ukraine 3 tiến hành trong năm 1945. Trong ảnh tướng Dmitry Shepilov điều tra hiện trường một tên phát xít giết toàn bộ gia đình của hắn ở công viên rồi sau đó tự sát. Ảnh: russiainphoto.ru Cậu bé Vitya Cherevichkin, một cư dân ở thành phố Rostov trên sông Đông, bị lính Đức bắn chết vì cái tội giấu một chú bồ câu trong tay áo. Trước khi tháo chạy trong năm 1941, bộ chỉ huy Đức Quốc xã đã ra lệnh giết chim bồ câu vì sợ chúng đưa thư cho Hồng quân Liên Xô. Ảnh: russiainphoto.ru Nhiếp ảnh gia Khaldei chụp Hermann Goering, từng là nhân vật số hai của Đức Quốc xã, tại Tòa án xét xử tội ác chiến tranh Nuremberg. Hermann Goering bị xử treo cổ vì phạm tội ác chống lại loài người. Ảnh: russiainphoto.ru Thủ đô Vienna của Áo đã bị ném bom 52 lần trong Chiến tranh thế giới thứ II và đã bị tàn phá nặng nề. Ảnh: russiainphoto.ru Lính Đức tàn sát dân thường ở thành phố Rostov trên sông Đông trong tháng 3/1942. Nhiếp ảnh gia không cầm được nước mắt khi chụp bức ảnh ghi lại tội ác dã man tàn bạo này. Ảnh: russiainphoto.ru Nữ phi công của Trung đoàn máy bay ném bom 46 “Taman” có giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong chiến tranh. Lính Đức gọi họ là "những mụ phù thủy bay đêm". Trong 4 năm tham chiến, Trung đoàn 46 gồm toàn nữ phi công đã tiến hành hơn 24.000 phi vụ, ném hơn 23.000 trái bom và phá hủy hàng trăm căn cứ quân sự của phát xít Đức. Ảnh: russiainphoto.ru Nhiếp ảnh gia Khaldei ghi lại hình ảnh những người Do Thái vừa được giải phóng khỏi trại tập trung ở Budapest trong năm 1945. Ảnh: russiainphoto.ru Bên cạnh những bức ảnh chiến trường, nhiếp ảnh gia Khaldei còn ghi lại được những khoảnh khắc đòi thường trong chiến tranh. Ảnh: russiainphoto.ru Yevgeny Khaldei cũng ghi lại những khoảnh khắc lịch sử tại Hội nghị Potsdam trong năm 1945, một hội nghị phân chia nước Đức thành 4 phần. Trong ảnh là nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ Harry S. Truman. Ảnh: russiainphoto.ru Hồng quân Liên Xô tấn công tòa nhà Quốc hội Đức Quốc xã tại thủ đô Berlin. Ảnh: russiainphoto.ru Nhiếp ảnh gia Khaldei ghi lại lịch sử bằng những bức ảnh để đời. Trong ảnh là chiến sĩ Hồng quân Liên Xô phất cờ chiến thắng trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức ở thủ đô Berlin năm 1945. Ảnh: russiainphoto.ru









© russiainphoto.ru

Khaldei made his first camera out of cardboard boxes, creating a lens from a pair of old glasses. He was 13.

When the teen, whose mother and grandfather were killed during the Jewish pogrom in Ukraine in 1918, began working at a local plant, he bought himself a decent camera and published his first amateur photographs in a local newspaper.

