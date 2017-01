Sự thật đáng kinh ngạc về Thế chiến II

Người lính nhiều huy chương nhất trong thời Thế chiến II là Audie Murphy của quân đội Mỹ. “Nazi”, từ gọi tắt của Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức, được nhà báo Konrad Heiden "phát minh". Theo tiếng địa phương, Nazi, hay Naczi, có nghĩa là “đầu óc đơn giản” hay “kẻ ngốc”. Hàng nghìn binh sĩ đào ngũ trong Chiến tranh Thế giới II, hầu hết những người này đều bị bắt và xử phạt. Theo các nguồn tin, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đã đào ngũ trong cuộc chiến tranh này, song chỉ có một binh sĩ duy nhất bị xử tử. Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, hơn 35.000 tù binh Đức đã bị giam giữ trong hàng loạt nhà tù ở Canada. Một tù nhân từng chia sẻ về niềm vui khi ở trong tù: “Điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi”. Ngoài ra, hàng nghìn người nói rằng họ muốn ở lại nhà tù sau khi chiến tranh kết thúc. Cháu trai của trùm phát xít Đức Adolf Hitler là William Hitler phục vụ trong Hải quân Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Phiên tòa xét xử Helen Duncan, nữ “phù thủy” cuối cùng ở nước Anh, diễn ra trong thời kỳ Thế chiến II. Được biết, Helen sinh năm 1897 ở Perthshire, Scotland, đã bị kết án 9 tháng tù giam và sau đó được phóng thích vào ngày 22/9/1944. Trung tá “Mad Jack” Churchill được coi là một huyền thoại quân sự. Trong cuộc đổ bộ của Anh vào Salerno, một mình Churchill đã bắt sống 42 tù binh người Đức. Năm 1940, Churchill đã giết một Trung sĩ Đức ở Pháp bằng một mũi tên bắn xuyên tim. Nhiều chuyên gia lịch sử cho rằng bước ngoặt trong cuộc chiến tranh này đối với nước Đức đó chính là trùm phát xít Hitler đã thất bại trong cuộc xâm lược Liên bang Xô viết vào năm 1941. Wetter-Funkgerät Land-26 là căn cứ bí mật của nước Đức ở Bắc Mỹ. Đây là một trạm thời tiết tự động do đoàn thủy thủ tàu lặn của Đức thiết lập ở Labrador, Newfoudland, hồi tháng 10/1943. Mãi đến năm 1977, căn cứ này mới bị "phát giác". Tướng 5 sao Omar N. Bradley là quân nhân Mỹ phục vụ lâu nhất trong quân ngũ (70 năm). Ông qua đời ở thành phố New York vào ngày 8/4/1981. Chỉ chấp nhận hạ vũ khí theo lệnh của thượng cấp ngày 9/3/1974, 29 năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, Hiroo Onoda, một cựu sĩ quan tình báo, được coi là người cuối cùng của quân đội Nhật Bản thực hiện việc đầu hàng. Vào ngày 1/8 hàng năm, thành phố Warsaw ở Ba Lan thường “đóng băng” lúc 5 giờ chiều. Khi đó, những chiếc xe buýt đỗ lại, mọi người ngừng di chuyển, làm việc,... trong khoảng 60 giây để tưởng nhớ về cuộc Khởi nghĩa Warszawa năm 1944. Truyền thống này bắt đầu được thực hiện vào năm 1944. (Nguồn ảnh: The Richest)

Người lính nhiều huy chương nhất trong thời Thế chiến II là Audie Murphy của quân đội Mỹ. “Nazi”, từ gọi tắt của Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức, được nhà báo Konrad Heiden "phát minh". Theo tiếng địa phương, Nazi, hay Naczi, có nghĩa là “đầu óc đơn giản” hay “kẻ ngốc”. Hàng nghìn binh sĩ đào ngũ trong Chiến tranh Thế giới II, hầu hết những người này đều bị bắt và xử phạt. Theo các nguồn tin, hơn 50.000 binh sĩ Mỹ đã đào ngũ trong cuộc chiến tranh này, song chỉ có một binh sĩ duy nhất bị xử tử. Trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, hơn 35.000 tù binh Đức đã bị giam giữ trong hàng loạt nhà tù ở Canada. Một tù nhân từng chia sẻ về niềm vui khi ở trong tù: “Điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi”. Ngoài ra, hàng nghìn người nói rằng họ muốn ở lại nhà tù sau khi chiến tranh kết thúc. Cháu trai của trùm phát xít Đức Adolf Hitler là William Hitler phục vụ trong Hải quân Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2. Phiên tòa xét xử Helen Duncan, nữ “phù thủy” cuối cùng ở nước Anh, diễn ra trong thời kỳ Thế chiến II. Được biết, Helen sinh năm 1897 ở Perthshire, Scotland, đã bị kết án 9 tháng tù giam và sau đó được phóng thích vào ngày 22/9/1944. Trung tá “Mad Jack” Churchill được coi là một huyền thoại quân sự. Trong cuộc đổ bộ của Anh vào Salerno, một mình Churchill đã bắt sống 42 tù binh người Đức. Năm 1940, Churchill đã giết một Trung sĩ Đức ở Pháp bằng một mũi tên bắn xuyên tim. Nhiều chuyên gia lịch sử cho rằng bước ngoặt trong cuộc chiến tranh này đối với nước Đức đó chính là trùm phát xít Hitler đã thất bại trong cuộc xâm lược Liên bang Xô viết vào năm 1941. Wetter-Funkgerät Land-26 là căn cứ bí mật của nước Đức ở Bắc Mỹ. Đây là một trạm thời tiết tự động do đoàn thủy thủ tàu lặn của Đức thiết lập ở Labrador, Newfoudland, hồi tháng 10/1943. Mãi đến năm 1977, căn cứ này mới bị "phát giác". Tướng 5 sao Omar N. Bradley là quân nhân Mỹ phục vụ lâu nhất trong quân ngũ (70 năm). Ông qua đời ở thành phố New York vào ngày 8/4/1981. Chỉ chấp nhận hạ vũ khí theo lệnh của thượng cấp ngày 9/3/1974, 29 năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc , Hiroo Onoda, một cựu sĩ quan tình báo, được coi là người cuối cùng của quân đội Nhật Bản thực hiện việc đầu hàng. Vào ngày 1/8 hàng năm, thành phố Warsaw ở Ba Lan thường “đóng băng” lúc 5 giờ chiều. Khi đó, những chiếc xe buýt đỗ lại, mọi người ngừng di chuyển, làm việc,... trong khoảng 60 giây để tưởng nhớ về cuộc Khởi nghĩa Warszawa năm 1944. Truyền thống này bắt đầu được thực hiện vào năm 1944. (Nguồn ảnh: The Richest)