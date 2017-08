Rùng mình 15 địa điểm nguy hiểm nhất thế giới

Tuy sở hữu nhiều bãi biển đẹp nhưng đảo Fraser (Australia) vẫn nằm trong danh sách những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới. Lý do là bởi vì những bãi biển vắng vẻ ở đây là nơi “trú ngụ” của những loài nhện độc, sứa độc, cá mập và chó hoang Dingo. Ảnh: List25. Hồi tháng 3/2011, một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại xảy ra tại tỉnh Fukushima. Sáu năm sau thảm họa, mức độ phóng xạ trong khu vực nhà máy điện Fukushima này vẫn rất cao khiến nơi đây trở thành một trong những địa điểm đáng sợ trên thế giới. Ảnh: List25. Thung lũng Chết nằm giữa hai bang California và Nevada (Mỹ) có nhiệt độ rất cao vào mùa hè (lên tới 56,7 độ C) và thời tiết lạnh khắc nghiệt vào mùa đông. Ngoài ra, những trận mưa bão có thể gây ngập đột ngột ở thung lũng này. Ảnh: List25. Burkina Faso là một đất nước nhỏ ở Tây Phi. Các vụ bắt cóc, khủng bố thường xảy ra khiến quốc gia này trở thành một “điểm đen” trên thế giới. Ảnh: List25. Haiti là một trong những quốc gia thường xuyên bị tàn phá nặng nề bởi những cơn bão chết chóc. Ảnh: List25. Hồ Nyos, một hồ miệng núi lửa nằm ở phía Tây Bắc Cameroon, là một trong những địa điểm nguy hiểm do khí CO2 bốc lên từ đáy hồ tạo thành đám mây chết chóc, có thể “bóp nghẹt” sự sống trong khu vực. Ảnh: List25. Cư dân trên đảo North Sentinel ở Ấn Độ từ chối tiếp xúc với người ngoài và được cho là sát hại nhiều người cố tình xâm nhập vào hòn đảo này. Ảnh: List25. Thị trấn ma Dallol ở Ethiopia là một trong những địa danh xa xôi và nóng nhất trên Trái đất. Ảnh: List25. “Tam giác quỷ” Bermuda ở Đại Tây Dương là một trong những địa điểm đáng sợ nhất thế giới. Nhiều vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra tại khu vực này mà đến nay chưa có lời giải đáp. Ảnh: List25. Manaus, nằm bên bờ sông Amazon, là nơi “cư ngụ” của nhiều loài sinh vật nguy hiểm. Ảnh: List25. Thị trấn Mailu Suu ở Kyrgyzstan là nơi chứa nhiều chất phóng xạ nhất thế giới. Ngoài ra, khu vực này cũng thường xuyên hứng chịu các vụ động đất, sạt lở và lũ lụt. Ảnh: List25. Thủ đô Sanaa của Yemen là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới do nơi đây thường xảy ra các vụ đánh bom, ám sát và tấn công khủng bố. Ảnh: List25. Đất nước Guatemala có tỷ lệ tội phạm cao và thường xuyên hứng chịu các thiên tai như động đất, bão và sạt lở. Ảnh: List25. Bãi biển Skeleton ở Namibia là một trong những địa điểm chết chóc trên thế giới. Nhiều người đã thiệt mạng ở đây do môi trường vô cùng khắc nghiệt. Ảnh: List25. Đảo Rắn (lha de Queimada Grande) ở Brazil cũng là một trong những nơi kinh hoàng nhất Trái đất. Hòn đảo này là nơi sinh sống duy nhất của loài rắn hổ lục đầu vàng vô cùng độc. Ảnh: List25.

