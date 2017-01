Loạt ảnh dân Trung Quốc ở New Zealand từ thời xa xưa

Huang Heting (ảnh trên, người Quảng Đông) là công dân Trung Quốc đầu tiên đến New Zealand. Năm 1842, mảnh đất đầu tiên Huang đặt chân tới New Zealand là Nelson với công việc ban đầu là làm quản gia. Năm 1852, là một doanh nhân giàu có, ông chính thức trở thành công dân New Zealand. Ảnh QQ