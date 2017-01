Lễ nhậm chức của Tổng thống Obama giờ này 8 năm trước

Bình minh trên Đồi Capitol, tòa nhà Quốc hội Mỹ, ngày 20/1/2009, vài giờ trước khi Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Getty. Dòng người đổ về chứng kiến lễ nhậm chức của Tổng thống Obama trải dài từ Đồi Capitol đến Đài tưởng niệm Washington. Theo thống kê của NBC và Washington Post, 1,8 triệu người đã đến để chứng kiến khoảnh khắc tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ tuyên thệ. Trong khi trước đó 8 năm, chỉ có 300.000 người tham dự lễ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống George W. Bush. Ảnh: Getty. Barack Obama, vị thượng nghị sĩ trẻ đến từ bang Illinois đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người và lần lượt đánh bại các chính trị gia kỳ cựu để đắc cử tổng thống. Sau 8 năm nước Mỹ sa lầy trong các cuộc chiến ở nước ngoài và cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Obama tượng trưng cho sự lạc quan và niềm hy vọng thay đổi. Ngoài ra, việc nước Mỹ lần đầu tiên có một vị tổng thống da màu càng làm lễ nhậm chức năm 2009 trở nên đặc biệt. Ảnh: Getty. Sáng hôm đó, Obama cùng vợ, bà Michelle Obama, đi lễ nhà thờ trước khi tới lễ tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Getty. Phút trầm ngâm của Obama trước giờ phút lịch sử. Ảnh: Nhà Trắng. Một vài phút trước khi ông trở thành tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Ảnh: Getty. Ông Obama đặt tay lên quyển Kinh thánh do vợ mình cầm và tuyên thệ. Bên cạnh ông là 2 cô con gái Malia và Sasha. Ảnh: Getty. Lời tuyên thệ được Hiến pháp Mỹ quy định là: "Tôi long trọng cam kết rằng sẽ trung thành thực hiện chức vụ tổng thống Mỹ và sẽ dốc hết khả năng để giữ gìn, bảo vệ và bênh vực Hiến pháp Mỹ". Tổng thống Obama đã vấp một chỗ khi đọc lời tuyên thệ và phải đọc lại. Ảnh: Getty. Cái ôm giữa Obama, người vừa chính thức trở thành tổng thống thứ 44 và George W. Bush, người vừa trở thành cựu tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty. Không chỉ lập kỷ lục về số người tham dự, lễ nhậm chức của ông Obama là sự kiện nhậm chức được theo dõi nhiều nhất qua truyền hình kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981, đạt mức 37,8 triệu người xem so với hơn 41 triệu người trong lễ nhậm chức của Reagan. Tuy nhiên, vào thời của Obama, người xem ngoài theo dõi qua truyền hình còn có thể xem livestream từ Internet. Ảnh: AP. Không chỉ tại nước Mỹ, lễ tuyên thệ của Tổng thống Obama năm 2009 được theo dõi từ khắp nơi trên thế giới, từ binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước ngoài đến người dân khắp các nước. Trong ảnh, thượng sĩ Julia Kelley, binh sĩ của quân đội Mỹ đang đóng tại Baghdad (Iraq) gạt nước mắt khi theo dõi buổi lễ qua TV. Ảnh: Archive.Boston.com. Người dân tại Kenya, quê cha của ông Obama, quan sát giây phút một "người con" của đất nước mình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Tiếng vỗ tay của các cựu binh vang lên trong một quán bar của bang Montana (Mỹ) sau khi Obama tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: AP. Tổng thống Bush "con", người vừa kết thúc nhiệm kỳ, bước lên chiếc trực thăng Marine One để bắt đầu chuyến đi cuối cùng của mình. Ngày 20/1 tới đây, ông Trump sẽ là người tiễn Obama lên Marine One. Ảnh: Getty. Sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Obama cùng vợ sẽ đi bộ từ Điện Capitol về Nhà Trắng trong tiếng chào mừng của người dân hai bên đường. Ảnh: Getty. Dạ tiệc nhậm chức diễn ra vào buổi tối cùng ngày, đánh dấu bữa tiệc Nhà Trắng đầu tiên của một nhiệm kỳ tổng thống mới. Ảnh: Getty.

