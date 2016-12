10 sự thật kinh hoàng về đế chế ma túy ở Colombia

Sát thủ có biệt danh Popeye của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đã bắn chết Luis Carlos Galan (ảnh) - một ứng viên tổng thống Colombia - tại Soacha, Cundinamarca, vào ngày 18/8/1989. “The 400” là nhóm mở rộng của đế chế ma túy Cali ở Colombia do tay trùm khét tiếng Jorge Alberto Rodriguez cầm đầu. "The 400" quy tụ 400 tên tội phạm thông minh nhất từ khắp nơi trên thế giới, không loại trừ cả các quan chức chính phủ cấp cao. Ở thời kỳ "đỉnh cao quyền lực", đế chế ma túy Cali ở Colombia kiểm soát hơn 90% hoạt động buôn bán cocaine trên thế giới. “Popeye” Jairo Velasquez Vasquez là tay sát thủ khét tiếng của trùm ma túy Pablo Escobar. Tay sát thủ tàn bạo này đã giết hại 300 người. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2014, Thị trưởng Bogota khi đó là Gustavo Petro tiết lộ các đế chế ma túy ở Colombia từ lâu đã tiếp cận hàng ngũ lãnh đạo cấp cao trong chính phủ. Trùm ma túy khét tiếng của đế chế Medellin là Pablo Escobar đã bị các nhân viên đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) bắn chết vào năm 1993. Năm 1991, nhà báo Diana Turbay đã bị đế chế Medellin bắt cóc và sát hại dã man. Khi đó, chúng có ý định bắt cóc tất cả những quan chức chính phủ và nhà báo ủng hộ việc thông qua một dự luật dẫn độ. Ngày 17/11/1989, một chiếc máy bay của hãng hàng không Avianca Airlines đã phát nổ trên không và rơi xuống đất khi đang trên hành trình từ sân bay El Dorado, Bogota tới sân bay Alfonso Bonilla Aragon ở Cali, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Thủ phạm gây ra vụ tai nạn hàng không thảm khốc này được cho là băng đảng của trùm ma túy Pablo Escobar. Các đế chế ma túy ở Colombia cũng dính líu đến hoạt động buôn người. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2013 ước tính, hàng nghìn người “mất tích” ở Colombia mỗi năm vì nạn buôn người. Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2008, một cựu cảnh sát Colombia nói rằng người này đã “tổ chức những bữa tiệc tình dục với gái mại dâm do các trùm ma túy ở Colombia tài trợ cho một số nhân viên của Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ”. (Nguồn ảnh: The Richest)

