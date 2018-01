Sao lại tuyên truyền pháp luật “làm nhục người khác" như Công an Dương Đông?

(Kiến Thức) - Giáo dục tuyên truyền pháp luật, răn đe người khác để con người ta sống tốt hơn chứ không phải bêu rếu tên tuổi, hành vi của những người mua bán dâm đẩy họ vào đường cùng, triệt con đường hướng thiện như cách Công an Dương Đông đang làm...

Vụ việc Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố công khai quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm khiến nhiều người bức xúc.



Sự bức xúc về cách làm máy móc, phản cảm của Công an Dương Đông của dư luận là có cơ sở khi buổi công khai này được thực hiện ngay bên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc khu phố 10, thị trấn Dương Đông) nơi đông dân cư nhất thị trấn, t ước sự chứng kiến của nhiều người dân, cả người già trẻ nhỏ, một cán bộ công an đọc to dõng dạc từng trường hợp liên quan đến hành vi mua bán dâm.

Không phản cảm sao được khi loa phóng thanh truyền đi những lời từ cán bộ công an rõ ràng từng tên tuổi, quê quán từng đối tượng cũng như sự tỉ mỉ trong việc miêu tả cụ thể hành vi mua bán dâm với hình thức kích dục bằng miệng.

Không bức xúc sao được khi chính cán bộ công an ấy tiếp tục đọc rõ hoàn cảnh của một người phụ nữ trên khi cho biết, người phụ nữ này ra Phú Quốc bán cafe và làm nghề này. Người phụ nữ này có hai con,chồng bệnh nặng...". Những lời lẽ giữa chốn đông người như những nhát dao đâm thẳng vào tim gan những đối tượng liên quan, như những vết cào cấu vào tâm trí những người thân của các đối tượng.

Công an thị trấn Dương Đông bêu rếu tên người mua dâm ở ngoài đường gây phản cảm.

Ngay cả khi giải thích với báo chí về việc tổ chức bêu tên người có hành vi mua bán dâm trước cộng đồng, thiếu tá Dương Thiết Tâm - Phó trưởng Công an thị trấn Dương Đông cho rằng: “Buổi công bố quyết định xử phạt các đối tượng có hành vi mua bán dâm để họ đi nộp phạt nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe với mọi người nên cơ quan công an đã tìm đến khu vực đông dân cư để công bố quyết định”.

Dư luận càng thêm có cái nhìn thiếu thiện cảm về cách tuyên truyền giáo dục luật pháp kiểu Công an Dương Đông. Bởi giáo dục răn đe để con người ta sống tốt hơn chứ không phải đẩy họ vào đường cùng, triệt con đường hướng thiện sau này của họ.

Báo chí sáng nay đã đưa tin về việc Công an tỉnh Kiên Giang đã cho lập tổ công tác để kiểm tra khẩn cấp sự việc và xử lý. Đúng sai theo quy định của pháp luật với hành vi của Công an thị trấn Dương Đông đang được làm rõ. Nhưng hành vi áp dụng máy móc, vô cảm, thiếu đi tình người đã thể hiện rất rõ.

Trên thực tế, chiếu theo các quy định của pháp luật về hành vi mua bán dâm, việc mua bán dâm không phải là tội phạm mà là tệ nạn xã hội, pháp luật chỉ quy định xử lý hình sự những người tổ chức mua bán dâm, chứa chấp, môi giới mại dâm.

Ngay trong Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành vi mua, bán dâm cũng chỉ quy định, với các hành vi khác liên quan đến hoạt động mua, bán dâm như dẫn dắt, dụ dỗ hoạt động mua dâm, bán dâm hoặc che giấu, bảo kê cho các hành vi mua dâm, bán dâm thì việc xử lý cũng chỉ là phạt tiền chứ không có hình phạt bổ sung nào khác.

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, người mua dâm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền; Người bán dâm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Dư luận đặt ra các câu hỏi: Công an Thị trấn Dương Dông dựa vào quy định nào của pháp luật để công bố công khai quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm trước hàng trăm người nơi công cộng?

Ngay cả giới luật sư Việt Nam, khi đọc được những thông tin trên cũng vô cùng bức xúc. Bày tỏ ý kiến trên các mặt báo, các luật sư đều cho rằng, việc làm của Công an thị trấn Dương Đông không những phản giáo dục, phản cảm mà còn xúc phạm đến uy tín, nhân phẩm người khác, có dấu hiệu làm nhục người khác.

Hiến pháp 2013 quy định rất rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Điều 34 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng quy định: "Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ". Do đó, trong trường hợp này, người bị nêu tên bên trên có quyền làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền (cơ quan công an, tòa án nhân dân…) để được giải quyết theo đúng trình tự của pháp luật”.

Để tuyên truyền, giáo dục, răn đe không thiếu gì cách, cớ sao Công an thị trấn Dương Đông vô tâm, lạnh lùng đến mức "dùng một hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật", sẵn sàng xúc phạm nhân phẩm người khác để thực hiện hành vi phản cảm đến như vậy? Công an thị trấn Dương Đông có biết đằng sau mỗi cá nhân bị họ bêu rếu hôm nay sẽ đứng trước nguy cơ gia đình tan vỡ, đối mặt với điều tiếng người đời khi danh dự, nhân phẩm bị xúc phạm nặng nề.

Ở đời khi con người ta lầm lỡ, pháp luật còn có chính sách khoan hồng, mở ra con đường hướng thiện. Sao lại khép con đường hướng thiện của những đối tượng bị bêu rếu hôm nay?