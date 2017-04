Vì sao dải băng tên VN của Nguyễn Thị Thành ở vị trí “lạ“

Mới đây, trong cuộc thi “Miss Eco International 2017 – Hoa hậu Sinh thái Quốc tế 2017”, Nguyễn Thị Thành cùng với dàn thí sinh đã bước vào phần thi áo tắm. Nguyễn Thị Thành đã lựa chọn một bộ áo tắm màu trắng nhẹ nhàng nhưng đủ để khoe những đường cong quyến rũ.



Dải băng có dòng chữ "VIETNAM" trước đây của cô cũng đã được thay thế bằng "from VIETNAM" để phân biệt rằng Nguyễn Thị Thành là thí sinh tự do tới từ Việt Nam.

Điều đặc biệt là nhiều người thắc mắc vì sao Nguyễn Thị Thành thi hoa hậu lại không đeo chéo dải băng này giống như các thí sinh chính thức khác, cô lại cài nó vào phần hông trang phục áo tắm của mình. Hành động này của người đẹp khiến cho nhiều người thắc mắc vì dải băng tên của quốc gia nhưng lại được đặt ở vị trí có phần kém trang trọng.

Người đẹp tới từ Nhật Bản (khoanh vòng đỏ) cũng cài dải băng có tên quốc gia vào hông như Nguyễn Thị Thành.

Thế nhưng sự thật là đây là yêu cầu của ban tổ chức, bởi lý do nhiều thí sinh tự do để tóc dài khiến cho mái tóc sẽ che khuất đi phần chữ "from" trong dải băng, khiến cho rất khó để phân biệt được thí sinh tự do và thí sinh khác. Hiện, Nguyễn Thị Thành ở Ai Cập tham gia Miss Eco International 2017 – Hoa hậu Sinh thái Quốc tế 2017.