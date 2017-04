Lý do khiến sao Hollywood càng già càng quyến rũ

Ở tuổi 47, Jennifer Lopez lại xinh và trẻ hơn cái thời cô 20, lý do là vì càng nổi tiếng và thành công, Jennifer Lopez càng biết cách ăn mặc, trang điểm đẹp hơn và đặc biệt cô rất chăm chỉ tập luyện để giữ vóc dáng. J.Lo là một trong những sao Hollywood càng già càng quyến rũ. Elizabeth Hurley là người mẫu nổi tiếng từ nhiều năm nay và vẻ đẹp không tuổi của sao Hollywood này khiến nhiều người phải ghen tị. 17 năm qua, Hurley là người đại diện của mỹ phẩm Estee Lauder và nhờ biết cách chăm sóc da mà ở tuổi 51, người đẹp Anh quốc vẫn trẻ trung, mịn màng và đặc biệt là vóc dáng cực kỳ chuẩn. So hình ảnh Jennifer Aniston từ năm 2000 đến nay sẽ thấy cô không hề bị già đi, thậm chí hiện tại nữ diễn 48 tuổi còn được khen xinh và quyến rũ hơn so với 17 năm về trước. Để có được vẻ trường xuân đó, ngôi sao Hollywood đã tốn số tiền khổng lồ, hơn 1,2 triệu bảng Anh (hơn 33 tỷ đồng). Tính ra mỗi năm cô tốn gần 2 tỷ đồng, để duy trì và nâng cấp sắc đẹp từ chi phí cho những chế độ ăn kiêng, những buổi trị liệu da, tập luyện, chăm sóc tóc… Có một nghịch lý là càng nhiều tuổi, Jennifer Garner càng xinh đẹp hơn và hiện tại ở tuổi 44, ngôi sao Daredevil được khen là quyến rũ hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của cô được mài giũa qua thời gian và những vai diễn mà nhờ đó cô được mệnh danh là nữ hoàng phim hài lãng mạn. Thay đổi style từ trang phục, kiểu tóc cho tới make up đã biến nữ rocker Gwen Stephani từ một cô gái ngổ ngáo thành một quý bà tóc vàng quyến rũ. Vẫn nét mặt đó, vẫn là hàm râu quai nón nhưng Ryan Reynolds giờ là một quý ông lịch lãm và quyến rũ hơn cái thời trai trẻ rất nhiều nhờ biết cách ăn mặc và quan tâm tới đầu tóc hơn. Nhờ để râu quai nón mà Ben Affleck đẹp trai và quyến rũ hơn cái thời trẻ nhiều, nụ cười của anh cũng vì thế mà gây xao xuyến hơn. Trang phục hip hop được thay bằng những bộ vest may vừa người đã biến Will Smith thành một quý ông lịch lãm trong mắt người đối diện.

Ở tuổi 47, Jennifer Lopez lại xinh và trẻ hơn cái thời cô 20, lý do là vì càng nổi tiếng và thành công, Jennifer Lopez càng biết cách ăn mặc, trang điểm đẹp hơn và đặc biệt cô rất chăm chỉ tập luyện để giữ vóc dáng. J.Lo là một trong những sao Hollywood càng già càng quyến rũ. Elizabeth Hurley là người mẫu nổi tiếng từ nhiều năm nay và vẻ đẹp không tuổi của sao Hollywood này khiến nhiều người phải ghen tị. 17 năm qua, Hurley là người đại diện của mỹ phẩm Estee Lauder và nhờ biết cách chăm sóc da mà ở tuổi 51, người đẹp Anh quốc vẫn trẻ trung, mịn màng và đặc biệt là vóc dáng cực kỳ chuẩn. So hình ảnh Jennifer Aniston từ năm 2000 đến nay sẽ thấy cô không hề bị già đi, thậm chí hiện tại nữ diễn 48 tuổi còn được khen xinh và quyến rũ hơn so với 17 năm về trước. Để có được vẻ trường xuân đó, ngôi sao Hollywood đã tốn số tiền khổng lồ, hơn 1,2 triệu bảng Anh (hơn 33 tỷ đồng). Tính ra mỗi năm cô tốn gần 2 tỷ đồng, để duy trì và nâng cấp sắc đẹp từ chi phí cho những chế độ ăn kiêng, những buổi trị liệu da, tập luyện, chăm sóc tóc… Có một nghịch lý là càng nhiều tuổi, Jennifer Garner càng xinh đẹp hơn và hiện tại ở tuổi 44, ngôi sao Daredevil được khen là quyến rũ hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp của cô được mài giũa qua thời gian và những vai diễn mà nhờ đó cô được mệnh danh là nữ hoàng phim hài lãng mạn. Thay đổi style từ trang phục, kiểu tóc cho tới make up đã biến nữ rocker Gwen Stephani từ một cô gái ngổ ngáo thành một quý bà tóc vàng quyến rũ. Vẫn nét mặt đó, vẫn là hàm râu quai nón nhưng Ryan Reynolds giờ là một quý ông lịch lãm và quyến rũ hơn cái thời trai trẻ rất nhiều nhờ biết cách ăn mặc và quan tâm tới đầu tóc hơn. Nhờ để râu quai nón mà Ben Affleck đẹp trai và quyến rũ hơn cái thời trẻ nhiều, nụ cười của anh cũng vì thế mà gây xao xuyến hơn. Trang phục hip hop được thay bằng những bộ vest may vừa người đã biến Will Smith thành một quý ông lịch lãm trong mắt người đối diện.