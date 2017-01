Tỷ phú Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh không lý do gây sốc

Mới đây, trên trang cá nhân, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo chia tay Ngọc Trinh sau 3 tháng hẹn hò. Trước đó, nam doanh nhân 72 tuổi vẫn tỏ ra rất hạnh phúc bên người tình trẻ khi hội ngộ tại sân bay Hawaii, Mỹ. Vì vậy, thông tin Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh không rõ lý do khiến nhiều người sốc. Theo lời Hoàng Kiều, ông rất yêu Ngọc Trinh và có ý định tiến tới hôn nhân tuy nhiên bạn gái lại không nghĩ như vậy.



Ông viết: “The whirlwind romance between me and Ngoc Trinh has ended. I have professed my love for her with the intent to have a long term commitment and to be with me for the rest of my life. Ngoc Trinh on the other hand only intended to have a shorterm and periodic affair as she has announced on her Instagram therefore she no longer deserves my love and my attention”.

(Tạm dịch: “Ngọn gió tình yêu giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc. Tôi đã rất nghiêm túc trong mối quan hệ với cô ấy khi có ý định ở bên cô ấy trong suốt phần đời còn lại. Trái lại, trên trang cá nhân Instagram, Ngọc Trinh lại bày tỏ đây là một quan hệ tạm thời. Bởi vậy, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi).

Chia sẻ của Hoàng Kiều. (Ảnh: chụp màn hình)

Còn nhớ, trước khi đến Hawaii, Mỹ, trên trang cá nhân Instagram, Ngọc Trinh từng đăng tải dòng tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Cô viết: Dạo này bay hơi bị nhiều, tuy mệt nhưng bù lại trong đó lại có niềm vui. Vì yêu nên có động lực, đi đâu, làm gì, miễn bên cạnh nhau là không thấy mệt mỏi nữa.

Công nhận rằng lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu nhưng đối với 1 cô gái đã từng bị tổn thương như mình thì thật sự cũng dè dặt về mơ ước cả 2 cùng nhau đi đến cuối con đường lắm. Không còn phải là cô bé hồn nhiên như lúc trước, chỉ nhìn cuộc sống đơn giản bằng màu hồng. Nhưng thôi, cứ hy vọng vậy, hy vọng rằng dù có đến giai đoạn nào, thì cũng sẽ vui như lúc mới yêu”.

Ngọc Trinh - Hoàng Kiều tại Mỹ. (Ảnh: Facebook Lan Phương)

Ngọc Trinh - Hoàng Kiều gặp gỡ và hẹn hò bắt đầu từ tháng 11/2016. Cặp đôi đã có nhiều chuyến đi chơi cùng nhau. Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Hoàng Kiều cũng được gia đình tỷ phú ủng hộ. Thậm chí, các con của Hoàng Kiều còn gọi Ngọc Trinh là mẹ. Vào giữa tháng 12/2016, chân dài gốc Trà Vinh ra mắt gia đình và bạn bè của bạn trai.

Trước khi chia tay, tỷ phú Hoàng Kiều rộn ràng trả lời báo chí truyền thông về chuyện tình cảm với Ngọc Trinh cũng như thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc của cả hai. Trái ngược với cách thể hiện tình yêu mãnh liệt của tỷ phú 72 tuổi, Ngọc Trinh gần như không nhắc đến chuyện tình cảm trong thời gian gần đây.