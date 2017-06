Trùng hợp bất ngờ trong hai cuộc tình tan vỡ của Trương Nam Thành

Trương Nam Thành là một nghệ sĩ 'đa di năng' của showbiz Việt khi thử sức với nhiều lĩnh vực nghệ thuật như MC, diễn viên, người mẫu. Không chỉ tài năng mà anh chàng còn sở hữu nhan sắc điển trai khiến nhiều cô gái mê mẩn. Thế nhưng, chuyện tình cảm của anh lại không được đẹp và thành công như sự nghiệp. Trương Nam Thành đã trải qua hai cuộc tình đầy ồn ào và cuối cùng đều 'tan vỡ'. Tuy nhiên, khi nhìn lại có thể thấy hai cuộc tình của Trương Nam Thành đều có những điểm chung.

Hai cuộc tình 'chị em' của Trương Nam Thành

Trước đây, Trương Nam Thành từng có mối tình đẹp với chị gái của Á hậu Hoàng My là Hoàng Yến. Hoàng Yến hơn Trương Nam Thành 5 tuổi. Sau khi chia tay với Hoàng Yến, Trương Nam Thành công khai yêu Phạm Thùy Linh. Thùy Linh cũng hơn nam diễn viên 2 tuổi.

Hai người phụ nữ Trương Nam Thành từng yêu đều lớn tuổi hơn anh.

Hai người bạn gái đều được Trương Nam Thành đưa ra mắt gia đình, tính đến tương lai

Trong thời gian yêu Hoàng Yến, Trương Nam Thành đã tính đến chuyện kết hôn, hai gia đình cũng biết nhau. Đến lúc yêu Phạm Thùy Linh, anh chàng cũng đã cầu hôn và đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Hai cuộc tình của Trương Nam Thành đều chia tay trong im lặng, một thời gian dài sau đó mới chia sẻ với truyền thông khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Trương Nam Thành bị cho là 'diễn sâu' sau khi chia tay

Sau khi chia tay, hai lần Trương Nam Thành đều chia sẻ với công chúng rằng anh vô cùng đau lòng, phải vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện tình. Ban đầu, công chúng tỏ ra thương cảm cho anh chàng điển trai. Tuy nhiên, sau đó khi câu chuyện được nghe từ nhiều phía, họ lại nghĩ Trương Nam Thành đang 'diễn sâu'.

Ở cuộc tình với chị gái Á hậu Hoàng My, sau khi chia tay, không ai biết nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ là gì chỉ biết rằng Hoàng Yến từng chia sẻ: "Có không giữ, mất đừng tìm, tình yêu vốn dĩ không có lỗi. Lỗi là do chọn yêu nhầm người!". Khi được hỏi lý do chia tay có phải vì Trương Nam Thành không chăm sóc cô thì Hoàng Yến cho biết cô không cần bạn trai quan tâm quá nhiều nhưng phải sống thành thật và tôn trọng nhau.

Trương Nam Thành vẫn đem hoa đến tặng cho bạn gái cũ trong đám cưới.

Dù luôn thể hiện với truyền thông sự đau khổ nhưng nhiều người tố anh rằng không lâu sau khi chia tay Hoàng Yến, anh đã có bạn gái mới.

Khi công khai chia tay với Phạm Thùy Linh, Trương Nam Thành cũng tỏ vẻ đau lòng và quyết không muốn tiết lộ nguyên nhân tan vỡ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phạm Thùy Linh đã chia sẻ việc cô và Trương Nam Thành 'đường ai nấy đi' là do có người thứ ba xen vào.

Thùy Linh từng bỏ qua tội lăng nhăng của Trương Nam Thành và nhận lời cầu hôn.

Khán giả còn sốc hơn khi Phạm Thùy Linh chia sẻ về hành động trơ trẽn trong tình yêu của Trương Nam Thành: "Tôi yêu anh ấy nên khi biết sự thật, tôi vẫn hỏi lại: giữa cô ấy và em, anh chọn ai? Kết quả anh chọn người phụ nữ kia. Anh ấy hứa sống với người đó một năm rưỡi rồi sẽ quay về lấy tôi. Anh ấy không du học như chia sẻ trên báo mà đang sống ở Hà Nội. Tôi không chấp nhận điều đó".

Thùy Linh khóc khi chia sẻ việc Trương Nam Thành lăng nhăng.

Lời chia sẻ của Phạm Thùy Linh khiến cho công chúng vừa thương cô vừa giận Trương Nam Thành. Giận không phải do Trương Nam Thành với Thùy Linh chia tay mà do anh chàng này quá tham lam trong chuyện tình cảm, lăng nhăng.