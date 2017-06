Tình duyên viên mãn của hai cựu thành viên nhóm La Thăng

Nhóm nhạc La Thăng được thành lập năm 2002. Kelvin Huy Khánh (phải) và Huy Nam là hai thành viên chính thức của nhóm phiên bản 2014. Năm 2015, nhóm nhạc La Thăng tan rã. Ảnh: Zing Kelvin Khánh vốn gia nhập nhóm La Thăng năm 2012. Anh được khán giả chú ý hơn sau khi dính nghi vấn hẹn hò nữ ca sĩ Khởi My. Ảnh: Instagram nhân vật Tháng 4 vừa qua, Kelvin Khánh - Khởi My khiến công chúng lẫn đồng nghiệp bất ngờ bởi đã bí mật đính hôn. Ảnh: Instagram nhân vật Khởi My thừa nhận được Kelvin Khánh theo đuổi sau khi đóng chung trong MV “Gửi cho anh 2” cuối năm 2013. Ảnh: Instagram nhân vật Khởi My còn tiết lộ lý do yêu nam ca sĩ kém 4 tuổi vì cho rằng anh “biến thái”. "Mỗi lần My nhìn Khánh là My chỉ muốn trêu trọc và muốn đấm thôi”, cô nói. Ảnh: Instagram nhân vật Trước lễ đính hôn, Kelvin Khánh - Khởi My nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò bởi cả hai đều không muốn công chúng chú ý đến chuyện tình cảm. Ảnh: Instagram nhân vật Sau đám hỏi, Khởi My chia sẻ, cô thấy có nhiều động lực và năng lượng để cống hiến. Theo đó, Kelvin Khánh hỗ trợ vợ sắp cưới rất nhiều trong công việc. Ảnh: Instagram nhân vật Tháng 5 vừa qua, Khởi My và chồng sắp cưới kém 4 tuổi đã lên đường sang Hàn Quốc để chụp ảnh cưới. Người hâm mộ rất mong chờ đám cưới Khởi My và Kelvin Khánh. Có thông tin cho rằng cặp trai tài gái sắc sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay. Ảnh: Instagram nhân vật Sinh năm 1990, Huy Nam gia nhập nhóm La Thăng vào năm 2010. Sau khi nhóm tan rã, Huy Nam hoạt động với vai trò ca sĩ solo. Ảnh: FBNV Ngày 15/6 vừa qua, Huy Nam bí mật tổ chức lễ thuận hằng với Hiền Vy. Cô sống tại Oslo, Na Uy, không hoạt động trong làng giải trí. Ảnh: FBNV Cựu thành viên nhóm La Thăng và nửa kia của mình đã hẹn hò được vài năm trước khi quyết định về chung một nhà. Ảnh: FBNV Vợ sắp cưới của Huy Nam được khen ngợi sở hữu ngoại hình xinh đẹp không kém những hot girl. Ảnh: FBNV Sau lễ thuận hằng tại TP HCM, Huy Nam và vợ sắp cưới đã lên đường đến đảo Lý Sơn chụp ảnh cưới. Ảnh: FBNV Đám cưới của Huy Nam và Hiền Vy sẽ được tổ chức vào tháng 7 sắp tới. Ảnh: FBNV

Nhóm nhạc La Thăng được thành lập năm 2002. Kelvin Huy Khánh (phải) và Huy Nam là hai thành viên chính thức của nhóm phiên bản 2014. Năm 2015, nhóm nhạc La Thăng tan rã. Ảnh: Zing Kelvin Khánh vốn gia nhập nhóm La Thăng năm 2012. Anh được khán giả chú ý hơn sau khi dính nghi vấn hẹn hò nữ ca sĩ Khởi My. Ảnh: Instagram nhân vật Tháng 4 vừa qua, Kelvin Khánh - Khởi My khiến công chúng lẫn đồng nghiệp bất ngờ bởi đã bí mật đính hôn. Ảnh: Instagram nhân vật Khởi My thừa nhận được Kelvin Khánh theo đuổi sau khi đóng chung trong MV “Gửi cho anh 2” cuối năm 2013. Ảnh: Instagram nhân vật Khởi My còn tiết lộ lý do yêu nam ca sĩ kém 4 tuổi vì cho rằng anh “biến thái”. "Mỗi lần My nhìn Khánh là My chỉ muốn trêu trọc và muốn đấm thôi”, cô nói. Ảnh: Instagram nhân vật Trước lễ đính hôn, Kelvin Khánh - Khởi My nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò bởi cả hai đều không muốn công chúng chú ý đến chuyện tình cảm. Ảnh: Instagram nhân vật Sau đám hỏi, Khởi My chia sẻ, cô thấy có nhiều động lực và năng lượng để cống hiến. Theo đó, Kelvin Khánh hỗ trợ vợ sắp cưới rất nhiều trong công việc. Ảnh: Instagram nhân vật Tháng 5 vừa qua, Khởi My và chồng sắp cưới kém 4 tuổi đã lên đường sang Hàn Quốc để chụp ảnh cưới. Người hâm mộ rất mong chờ đám cưới Khởi My và Kelvin Khánh . Có thông tin cho rằng cặp trai tài gái sắc sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay. Ảnh: Instagram nhân vật Sinh năm 1990, Huy Nam gia nhập nhóm La Thăng vào năm 2010. Sau khi nhóm tan rã, Huy Nam hoạt động với vai trò ca sĩ solo. Ảnh: FBNV Ngày 15/6 vừa qua, Huy Nam bí mật tổ chức lễ thuận hằng với Hiền Vy. Cô sống tại Oslo, Na Uy, không hoạt động trong làng giải trí. Ảnh: FBNV Cựu thành viên nhóm La Thăng và nửa kia của mình đã hẹn hò được vài năm trước khi quyết định về chung một nhà. Ảnh: FBNV Vợ sắp cưới của Huy Nam được khen ngợi sở hữu ngoại hình xinh đẹp không kém những hot girl. Ảnh: FBNV Sau lễ thuận hằng tại TP HCM, Huy Nam và vợ sắp cưới đã lên đường đến đảo Lý Sơn chụp ảnh cưới. Ảnh: FBNV Đám cưới của Huy Nam và Hiền Vy sẽ được tổ chức vào tháng 7 sắp tới. Ảnh: FBNV