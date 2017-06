Thuỷ Tiên nói gì trước tin đồn em gái Công Vinh giật chồng?

Những ngày gần đây, Công Vinh đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận khi cộng đồng mạng rộ lên thông tin Khánh Chi - em gái của cựu tuyển thủ Việt Nam sang Singapore hát ở quán bar, thậm chí là người thứ 3 giật chồng của một người phụ nữ đang bụng mang dạ chữa.



Khánh Chi - em gái Công Vinh mặc sexy đi hát quán bar, thậm chí vướng tin đồn giật chồng gây xôn xao dư luận.

Trong khi Khánh Chi đã đóng cửa trang cá nhân và cắt đứt mọi liên lạc sau scandal, ông xã Thuỷ Tiên cũng hứng chịu nhiều “gạch đá” vì bị cho là mải lo gia đình riêng, không giúp đỡ, cưu mang người thân.

Dù Công Vinh đã từ chối trả lời phỏng vấn khi được hỏi về những ồn ào liên quan đến em gái, nhưng mới đây, bà xã của anh đã thẳng thắn đáp trả và lên tiếng bảo vệ chồng giữa tâm bão.

Cô cho rằng với những người đã đủ tuổi trường thành thì họ phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, bởi ai cũng phải lao động, sống lương thiện thì mới có cuộc sống tốt đẹp.

Thuỷ Tiên bức xúc khi chồng bị chỉ trích vì ồn ào của em gái.

“Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm của con cái, còn đối với anh chị em trong gia đình, mình chỉ giúp đỡ tiền bạc, công việc và khuyên bảo họ, chứ không thể trói tay bắt họ sống theo ý mình được”, giọng ca Em đã quên thẳng thắn cho biết.

Cô cũng không quên nhắc lại chuyện trước đây Công Vinh đã từng mua nhà cho chị gái, nhưng người chị này không biết trân trọng, lại bán đi căn nhà đó và tiếp tục sống bằng nghề bán vé số dạo.

Hay việc ông xã đã giúp em gái Khánh Chi học hành tử tế, xin việc đàng hoàng nhưng chính cô lại không chịu và không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Do đó, cuộc sống sau này ra sao đều do chính Khánh Chi là người quyết định.

“Những bạn chửi bới cay nghiệt chồng tôi, đã bao giờ các bạn bỏ ra hàng tỷ đồng để giúp gia đình, anh em và phụng dưỡng bố mẹ? Sống tốt phần mình, không gây ảnh hưởng đến người khác đã là điều quá tốt trong xã hội này. Trước khi chửi, các bạn cũng nên biết mình đang chửi cái gì, và người mình chửi có làm gì sai không”, cô bức xúc nói.

Sau khi ra trường, Khánh Chi từng được Công Vinh giới thiệu, xin việc làm ổn định ở cơ quan nhà nước.

Nhiều khán giả cũng đồng cảm với quan điểm của Thuỷ Tiên và lên tiếng bênh vực Công Vinh.

“Đã đủ trưởng thành thì phải tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Anh chị em trong gia đình nên yêu thương, giúp đỡ nhau, nhưng cái gì cũng có giới hạn vì ai cũng phải làm việc, nếu muốn cuộc sống tốt hơn thì tự thân mỗi người phải cố gắng, không thể trông chờ mãi vào người khác”, một khán giả có tên Le Thu nhận xét.