Trương Ngọc Ánh có đủ quyền lực thay vị trí host của Thanh Hằng?

Trương Ngọc Ánh đã chính thức trở thành host của Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017. Các năm trước, vị trí này do siêu mẫu Thanh Hằng đảm nhận. Ảnh: Kul Việc Trương Ngọc Ánh thay vị trí host của Thanh Hằng vấp phải những ý kiến trái chiều. Về phía Trương Ngọc Ánh, cô khẳng định tự tin với vai trò của mình. Ảnh: Kul Tương tự như Thanh Hằng, Trương Ngọc Ánh cũng là gương mặt thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: Khám Phá Khi còn đi học, Trương Ngọc Ánh đã tham gia các cuộc thi nhan sắc. Năm 1992, cô đoạt giải nhất Nữ sinh duyên dáng Hà Nội và Hoa hậu Noel Hà Nội. Ảnh: Giadinhvietnam Năm 1995, Trương Ngọc Ánh giành giải Người mẫu ăn ảnh nhất tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á. 3 năm sau, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu thời trang Quốc tế. Ảnh: Đất Việt Trương Ngọc Ánh còn nhiều năm được bầu chọn là người mẫu yêu thích nhất của độc giả các báo Điện ảnh kịch trường, Mực tím, Màn ảnh sân khấu. Ảnh: Khám Phá Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh không có nhiều hoạt động trong làng mẫu. Tuy nhiên, kinh nghiệm trên sàn catwalk của cô được đánh giá đủ để các người mẫu trẻ nể phục. Ảnh: Đất Việt Trước Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017, nữ diễn viên “Hương ga” đã ngồi vị trí ghế nóng không ít chương trình. Ảnh: BTC Trương Ngọc Ánh từng làm khách mời Project Runway Vietnam 2013. Năm 2014, cô chính thức trở thành host và tiếp tục làm giám khảo chương trình năm 2015. Ảnh: Zing Với kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang và tại các cuộc thi sắc đẹp, Trương Ngọc Ánh còn được mời vai trò giám khảo xuyên suốt của cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Ảnh: VTV Năm 2016, Trương Ngọc Ánh quay trở lại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam với vai trò giám khảo khách mời. Ảnh: Khám Phá Trương Ngọc Ánh làm giám khảo nhiều chương trình khác như: Người đẹp TP HCM qua ảnh 2014, Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia 2016, Gương mặt điện ảnh 2017...Ảnh: VTV Sau hơn 20 năm hoạt động, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ sức hút với truyền thông và khán giả. Những năm gần đây, cô đắt show sự kiện và trúng không ít hợp đồng quảng cáo. Ảnh: Zun phan Diễn viên Trương Ngọc Ánh cho rằng là một ngôi sao, cô tự tin để đào tạo ra những ngôi sao của Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017. Ảnh: BTC

