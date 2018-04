Thư Dung nói tiếng Anh bập bẹ gây thất vọng khi thi hoa hậu

>>> Mời quý độc giả xem video "Thư Dung nói tiếng Anh kém, BTC phải đỡ lời". Nguồn Youtube:

Vừa qua, Thư Dung - đại diện Việt Nam đã có mặt tại Ai Cập để tham gia các hoạt động cùng các thí sinh trong khuôn khổ cuộc thi Miss Eco International 2018. Người đẹp cùng dàn thí sinh đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu bản thân.



Một đoạn video ghi lại cảnh họp báo khiến dư luận chú ý với màn giới thiệu của Thư Dung. Theo đó, đại diện Việt Nam gây thất vọng với khả năng nói tiếng Anh. Không chỉ có cách phát âm bập bẹ, Thư Dung còn nói sai ngữ pháp.

Nguyên văn phần giới thiệu của Thư Dung như sau: "I am is Thư Dung. I from in Vietnam. I am professional model. I have... I miss you (Tạm dịch: Tôi là Thư Dung. Tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một người mẫu chuyên nghiệp. Tôi nhớ các bạn?!)".

Trước Thư Dung, nhiều người đẹp khác cũng từng gây thất vọng với khả năng ngoại ngữ của như như Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ, Hoa hậu Biển Việt Nam 2016 Bảo Như...

Thực tế, nhiều chuyên gia sắc đẹp tại Việt Nam thường đánh giá, ngoại ngữ chính là điểm yếu của hầu hết các thí sinh Việt Nam khi đi thi các cuộc thi nhan sắc trên thế giới.

Bà Võ Thị Xuân Trang, Hiệu trưởng Trường John Robert Powers, đơn vị từng đào tạo nhiều hoa hậu của Việt Nam như: Phạm Hương, Đặng Thu Thảo, Dương Trương Thiên Lý… từng nhìn nhận, ngoại ngữ là một vấn đề khi đa số thí sinh Việt chưa thực sự có khả năng ngoại ngữ tốt để giao tiếp ấn tượng và lưu loát như các thí sinh quốc tế khác. Điều đó dẫn tới rào cản khi trả lời ứng xử - một trong những phần thi quan trọng của một cuộc thi hoa hậu.