Justin Bieber và Baskin Champion công khai khoác tay nhau trên phố

>>> Mời quý độc giả xem video người mẫu tóc vàng công khai khoác tay Justin Bieber. Nguồn Zing:

Hôm 13/4, Justin Bieber xuất hiện tại phòng tập SoulCycle ở gần khu nhà Beverly Hills, Los Angeles. Theo nguồn tin, giọng ca What Do You Mean đang tích cực tập luyện cho những dự án mới.



Cánh săn ảnh nhanh chóng phát hiện cô gái tóc vàng Baskin cũng có mặt tại đây. Lúc đầu người mẫu tỏ ra lúng túng và né tránh phóng viên ảnh, nhưng sau đó, cô thoải mái đến cạnh Bieber và có nhiều cử chỉ thân mật với anh.

Trong lúc Justin trò chuyện cùng người bạn ở phòng tập thì Baskin lại gần và chủ động khoác tay Bieber rồi cả hai cười nói vui vẻ.

Trước đó, Baskin bị phát hiện thường xuyên đến nhà giọng ca Baby. Hôm 11/4, các tay máy paparazzi đã ghi lại hình ảnh người mẫu 22 tuổi bước vào nhà của Bieber với sự hộ tống của người đàn ông lạ mặt. Cô đã ở đó khoảng 2 giờ rồi rời đi.

Đây là lần đầu tiên Justin Bieber và Baskin Champion công khai xuất hiện bên nhau kể từ buổi hòa nhạc trước đó. Một nguồn tin tiết lộ người mẫu tóc vàng và Bieber gặp nhau ít nhất hai lần một tuần.

Lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Daily Mail Lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Daily Mail

Một người trong cuộc chia sẻ thông tin với E! News: "Justin rất thất vọng về kỳ nghỉ gần đây của Selena và đang cố gắng để giải quyết mọi chuyện".

Người hâm mộ cho rằng Baskin có vẻ như mù quáng khi dành tình cảm cho nam ca sĩ khi anh vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ, Selena.

“Bieber đang tập luyện căng thẳng để trở lại, đồng nghĩa với việc anh sẽ hàn gắn với Selena vì cả hai vẫn còn yêu nhau. Baskin, hãy từ bỏ ý định đó đi”, fan khuyên nhủ người mẫu 22 tuổi.