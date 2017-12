Sao Việt rộn ràng đón Giáng sinh ở nước ngoài

Tuyết Lan là một trong những sao Việt đón Giáng sinh ở nước ngoài trong năm nay. Cô hiện ở Mỹ theo đuổi công việc người mẫu. Quang Minh tận hưởng không khí Giáng sinh ở Mỹ. Hiện, anh định cư ở xứ cờ hoa cùng vợ và các con. Kim Hiền đón Giáng sinh an lành, ấm áp ở Mỹ. Cô tâm sự: “Lại gần hết 1 năm, cận kề của Noel cũng làm mình nghĩ đến những người thân yêu. Mua gì đây và phải chuẩn bị liền vì sợ không kịp”. Ngay khi đáp chuyến bay từ Việt Nam về Mỹ sau chuyến công tác dài ngày, Ngọc Quyên dành thời gian tận hưởng không khí Giáng sinh. Nam ca sĩ Bằng Kiều đưa ba cậu con trai kháu khỉnh đi đón Giáng sinh trên phố Mỹ. Ngô Thanh Vân đang có chuyến công tác ở London để tham gia quảng bá bộ phim Hollywood "Star Wars: The Last Jedi". Cô còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đón Giáng sinh ở nước ngoài. MC Diệp Chi đưa cô con gái đi nghỉ dưỡng ở Pháp. Trong ảnh, Diệp Chi tạo dáng bên cây thông khổng lồ. 2 nhóc tì nhà ca sĩ Thụy Anh vui vẻ đi chơi Giáng sinh ở Mỹ cùng bố mẹ. Trương Kiều Diễm mong đợi ngắm tuyết ở Mỹ trong dịp Giáng sinh năm nay. Đi du lịch ở New Zealand, vợ chồng Phan Anh có dịp đón Giáng sinh ở nước ngoài. Dương Triệu Vũ cũng đón Giáng sinh ở nước ngoài khi đi lưu diễn ở Frankfurt, Đức. Xem clip “Ông già Noel chúc mừng trẻ em trên toàn thế giới”. Nguồn: Youtube

