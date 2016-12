Sao Việt hạnh phúc đón Giáng sinh ấm áp bên gia đình

Dù bận rộn với công việc nhưng “nữ hoàng dancesport” Khánh Thi vẫn dành thời gian đón Giáng sinh cùng ông xã Phan Hiển và cậu con trai Kubi. (Ảnh: Facebook nhân vật) Vợ chồng nữ ca sĩ Hồng Ngọc cũng đã có một mùa Giáng sinh đầy an lành, hạnh phúc bên 3 thiên thần nhỏ của mình ở Mỹ. (Ảnh: Facebook nhân vật) Diễn viên Kim Hiền cùng ông xã, cậu con trai Sonic và cô con gái Yvona tận hưởng một đêm Noel vui vẻ ở xứ cờ hoa. (Ảnh: Facebook nhân vật) Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến fans kèm hình ảnh đón ngày lễ này cùng với cậu quý tử Subeo. (Ảnh: Facebook nhân vật) Trong đêm Giáng sinh năm nay, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh dành thời gian cho cô con gái Bảo Tiên. (Ảnh: Facebook nhân vật) 6 thành viên gia đình Lý Hải quây quần bên nhau cùng đón Noel. (Ảnh: Facebook nhân vật) Cặp đôi người mẫu Thúy Hạnh - nhạc sĩ Minh Khang vui vẻ tận hưởng không khí Giáng sinh bên hai cô công chúa: Suti và Suli. (Ảnh: Facebook nhân vật) Rời Sài Gòn, ca sĩ Hoàng Bách cùng bà xã Thanh Thảo và các con: bé Tê Giác và bé Mèo đón Giáng sinh ở Đà Lạt. (Ảnh: Facebook nhân vật) Cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung: bé Tôm và bé Tép lại được mẹ dẫn đi chơi ở công viên Thủ Lệ, Hà Nội dịp Noel. (Ảnh: Facebook nhân vật) Vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An diện đồ đôi và cùng cô con gái Bồ Câu đón Giáng sinh an lành, hạnh phúc ở nhà riêng. (Ảnh: Facebook nhân vật) Hai ông bố Mạnh Trường (thứ ba bên trái) và Hồng Đăng dẫn vợ con đi đón Giáng sinh tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: Facebook nhân vật) Nhân dịp công tác ở Hà Nội, diễn viên Trang Nhung cùng chồng đưa con gái Vani thăm ông bà nội và đón Giáng sinh ở thủ đô. (Ảnh: Facebook nhân vật) Ca sĩ Đăng Khôi cũng có một mùa Noel an lành bên gia đình của mình. (Ảnh: Facebook nhân vật)

