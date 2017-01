Phim bị tẩy chay vì nhân viên trong đoàn ngược đãi động vật

Trong clip được đăng tải trên trang TMZ thấy rõ cảnh nhân viên trong đoàn phim A Dog’s Purpose đang bắt chú chó ném xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Ngay sau đó một người khác phải bơi xuống để cứu chú cho khỏi chết đuối.



Ông Lasse Hallstrom - đạo diễn phim và cũng là một nhà hoạt động tích cực trong việc bảo về quyền động vật đã bày tỏ sự kinh ngạc về hành động này và khẳng định ông không hề hay biết trong đoàn phim từng có những hành động không hay với chú chó Shepherd Hercules.

“Tôi đã không tận mắt chứng kiến việc làm không thể chấp nhận này trên phim trường. Đây không phải là chủ ý của tôi. Tôi luôn cam kết sẽ làm một bộ phim về động vật trên tinh thần yêu thương và tôn trọng sự an toàn của chúng”, Lasse Hallstrom khẳng định.

Ông cũng cho biết một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc này đang được tiến hành và bất kỳ hành vi sai trái nào đều sẽ bị xử phạt nghiêm”.

Chú chó Shepherd Hercules trong phim. Ảnh: Moviefone.

Ngay sau khi clip này rò rỉ trên trang, tổ chức bảo vệ động vật PETA đã vào cuộc và gửi công văn đề nghị khán giả tẩy chay bộ phim này. “Đây được xem là bộ phim hướng đến những người yêu chó nhưng rõ ràng sau khi xem clip hậu trường thì tôi biết nhất định đây không phải là bộ phim đúng mục đích như vậy”, Lisa Lange - đại diện của PETA cho biết.

Được biết đây là chú chó của tổ chức Acton, CA-based Birds & Animals Unlimited chuyên cho thuê động vật tham gia hàng trăm bộ phim khác nhau ở Hollywood như The Hangover, Marley & Me, Game Of Thrones và Pirates Of The Caribbean.

Đại diện của tổ chức này cho biết họ kiểm soát rất nghiêm ngặt việc nuôi dưỡng và giữ an toàn cho những con vật khi đóng phim.

“Trước khi quay những cảnh dưới nước nguy hiểm, Hercules đã có rất nhiều ngày diễn tập, mọi thứ đều êm xuôi. Nhưng đến ngày quay thật thì chú chó lại “dở chứng” và không hợp tác với đoàn làm phim. Hiện tại Hercules vẫn ổn và khỏe mạnh” - đại diện nhà sản xuất phim Amblin/Walden Media khẳng định.