Phát hiện lý do khiến Tuấn Hưng không còn "sát gái" như xưa

Trong ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới, Tuấn Hưng dành tặng bà xã Thu Hương (Hương Baby) những lời yêu ngọt ngào khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ.



Tuấn Hưng và Hương Baby ngày quen nhau.

"Chúng ta sinh ra là để cho nhau, sống với nhau và nắm tay nhau đi đến hết con đường. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ 3 năm, còn nhiều lần anh viết như này nữa. Nhưng có lẽ vẫn cùng một nội dung: Anh sẽ yêu em và chỉ mình em thôi" – Tuấn Hưng viết trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ Hà thành đã thay đổi bất ngờ sau 3 năm kết hôn. Trước đây mỗi khi nhắc tới Tuấn Hưng, người ta thường ví anh với hình ảnh một con ngựa bất kham. Chính anh cũng tự nhận bản thân là một người có “quá khứ hơi phức tạp” khiến “mọi người nhìn vào thấy cũng ổn nhưng để chấp nhận lấy làm chồng không phải cô gái nào cũng dám giơ tay”.

Chàng ca sĩ nam tính, nổi tiếng “sát gái” với hàng dài danh sách những người tình tin đồn cũng từng có những phát ngôn rất sốc về kinh nghiệm tình trường.

Một Tuấn Hưng bất cần và nổi tiếng "sát gái" với những phát ngôn sốc trước khi kết hôn.

"Tôi nghĩ trong chuyện chăn gối, một người phụ nữ cá tính sẽ làm cho đàn ông cảm thấy thú vị hơn. Phụ nữ hiền ngoan không hay ho lắm đâu, chán lắm!" – Tuấn Hưng từng tuyên bố thời trẻ.

“Đừng so sánh tôi với tay đó (Trần Quán Hy), vì tay đó chưa là gì với tôi cả. Tay đó chỉ nổi tiếng hơn tôi vì báo chí Việt Nam nhắc tới nhiều, chứ bây giờ nghe tôi hát hoặc nhìn danh sách những người tôi từng yêu xem, tay đó chẳng có gì để tôi phải so sánh và đặt cạnh tên tôi” – Anh cũng từng bức xúc lên tiếng về việc bị so sánh với gã “sát gái” Trần Quán Hy của showbiz Hồng Kông.

Nhưng sau khi lấy vợ, một Tuấn Hưng điềm đạm hơn rất nhiều đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Và một Tuấn Hưng sau khi kết hôn, luôn đặt gia đình lên trên hết.

Không còn những phát ngôn gây sốc về tình trường, thay vào đó là mọi lời phát biểu đều được suy nghĩ kín kẽ.

“Tôi thế nào cũng được, đừng động đến vợ con tôi” – nam ca sĩ Tuấn Hưng là đây. Anh khẳng định hình ảnh một người chồng, người cha bảo vệ gia đình, dù người khác có nói anh thế nào cũng được nhưng không được phép đụng đến gia đình anh.

Người ta cũng nhận thấy sự khác biệt trong hành xử của Tuấn Hưng với những fan nữ. Trước kia khi anh chưa kết hôn, anh không ngại những hành động thân mật như ôm vai fan. Nhưng kể từ khi lấy vợ, anh đã hạn chế.

Nam ca sĩ cũng không đóng phim kể từ sau khi lấy vợ. Trước đó anh đóng chung với Mỹ Tâm trong phim truyền hình Cho một tình yêu. Anh lý giải lý do không đóng phim vì không muốn đóng những cảnh tình cảm. Ngay trong khi thực hiện các MV ca nhạc về chủ đề tình yêu, anh cũng hạn chết các cảnh quá thân mật với bạn diễn nữ để tránh hiểu lầm.