Những tai nạn thảm khốc của nghề xiếc

Ngày 10.6 vừa qua, nghệ sĩ xiếc người Thái Lan - Grantham đến từ đảo Koh Samui đã bị cá sấu ngoạm đầu trong khi đang biểu diễn. Đây là tiết mục biểu diễn quen thuộc hàng ngày, thu hút rất đông khán giả. Grantham dùng hai que gỗ điều khiển miệng cá sấu và chủ động đưa đầu vào miệng nó để tạo ra tình tiết gây cấn. Điều đáng tiếc đã xảy ra khi con cá sấu không nghe lời người hướng dẫn. Con cá sấu đã ngậm miệng và cố tình cắn sâu vào vùng đầu nghệ sĩ 32 tuổi. Hiện tại, Graham vẫn đang hôn mê tại bệnh viện Bandon. Tình hình của anh không có nhiều chuyển biến. Biểu diễn xiếc cá sấu là một hoạt động quen thuộc ở xứ sở chùa Vàng. Dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp tính mạng nhằm đem đến những màn biểu diễn hấp dẫn cho người xem. Năm 2015, Kseniya Elkina, nghệ sĩ người Nga khiến nhiều người hoảng hốt khi chứng kiến cảnh cô đu dây nhào lộn nhưng bị ngã từ độ cao 10m xuống mặt đất. Nhiều người chứng kiến tại hiện trường đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng cô có thể bị gãy cột sống hoặc chấn thương sọ não. Tuy nhiên, rất may mắn, cô chỉ bị bất tỉnh. Dessi Espana là một nghệ sĩ xiếc nổi tiếng người Bulgari-Mỹ. Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xiếc thậm chí từng giành kỷ lục Guinness. Trong một lần biểu diễn vào năm 2004, khi Espana đang múa trên không với dải lụa chiffon thì một sự cố kỹ thuật đã xảy ra khiến cô rơi từ độ cao 10m xuống đất. Không may mắn như Kseniya Elkina, Dessi đã qua đời vì vết thương quá nặng. Islam Shaheen, 35 tuổi bị chính con sư tử mình từng huấn luyện tấn công ngay trong buổi biểu diễn đầu tháng 12.2016 tại Alexandria, Ai Cập. Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, Islam Shaheen đang cầm một chiếc roi điều khiển thú để ra hiệu cho những con sư tử đực leo lên một chiếc thang trong màn trình diễn xiếc thú. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cả ba con sư tử đều tấn công anh. Vụ tấn công xảy ra trước mặt hàng trăm khiến người xem khiến họ hoảng loạn, la hét và bỏ chạy. Shaheen bị con sư tử cắn vào cổ, ghì chặt trên nền đất. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu song anh vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Ngày 10.6 vừa qua, nghệ sĩ xiếc người Thái Lan - Grantham đến từ đảo Koh Samui đã bị cá sấu ngoạm đầu trong khi đang biểu diễn. Đây là tiết mục biểu diễn quen thuộc hàng ngày, thu hút rất đông khán giả. Grantham dùng hai que gỗ điều khiển miệng cá sấu và chủ động đưa đầu vào miệng nó để tạo ra tình tiết gây cấn. Điều đáng tiếc đã xảy ra khi con cá sấu không nghe lời người hướng dẫn. Con cá sấu đã ngậm miệng và cố tình cắn sâu vào vùng đầu nghệ sĩ 32 tuổi. Hiện tại, Graham vẫn đang hôn mê tại bệnh viện Bandon. Tình hình của anh không có nhiều chuyển biến. Biểu diễn xiếc cá sấu là một hoạt động quen thuộc ở xứ sở chùa Vàng. Dù biết nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn bất chấp tính mạng nhằm đem đến những màn biểu diễn hấp dẫn cho người xem. Năm 2015, Kseniya Elkina, nghệ sĩ người Nga khiến nhiều người hoảng hốt khi chứng kiến cảnh cô đu dây nhào lộn nhưng bị ngã từ độ cao 10m xuống mặt đất. Nhiều người chứng kiến tại hiện trường đã nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng cô có thể bị gãy cột sống hoặc chấn thương sọ não. Tuy nhiên, rất may mắn, cô chỉ bị bất tỉnh. Dessi Espana là một nghệ sĩ xiếc nổi tiếng người Bulgari-Mỹ. Cô có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề xiếc thậm chí từng giành kỷ lục Guinness. Trong một lần biểu diễn vào năm 2004, khi Espana đang múa trên không với dải lụa chiffon thì một sự cố kỹ thuật đã xảy ra khiến cô rơi từ độ cao 10m xuống đất. Không may mắn như Kseniya Elkina, Dessi đã qua đời vì vết thương quá nặng. Islam Shaheen, 35 tuổi bị chính con sư tử mình từng huấn luyện tấn công ngay trong buổi biểu diễn đầu tháng 12.2016 tại Alexandria, Ai Cập. Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, Islam Shaheen đang cầm một chiếc roi điều khiển thú để ra hiệu cho những con sư tử đực leo lên một chiếc thang trong màn trình diễn xiếc thú. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà cả ba con sư tử đều tấn công anh. Vụ tấn công xảy ra trước mặt hàng trăm khiến người xem khiến họ hoảng loạn, la hét và bỏ chạy. Shaheen bị con sư tử cắn vào cổ, ghì chặt trên nền đất. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu song anh vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng.