Những lần Song Joong Ki và Song Hye Kyo bị dính tin đồn hẹn hò

Mới đây, báo chí Trung Quốc đưa tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo được cho là cùng đi nghỉ ở đảo Bali, Indonesia khi Joong Ki tới đây ngày 7/6 và ra về ngày 13/6 còn Hye Kyo tới và về sau bạn diễn 1 ngày. (Ảnh: Allkpop) Cả hai bị bắt gặp ở Bali và cùng có mặt ở Nusa Dua. Tuy nhiên công ty quản lý của Song Joong Ki đã phủ nhận hai người rủ nhau đi chơi ở Bali. “Song Joong Ki tới Bali cùng với bạn bè để quảng bá bộ phim The Battleship Island”. Còn công ty quản lý của Song Hye Kyo thì giải thích: “Đúng là Song Hye Kyo tới Bali nhưng cô ấy tới đây để dự một sự kiện chứ không phải gặp Song Joong Ki”. (Ảnh: Allkpop) Đây không phải là lần đầu tiên cặp sao Hậu duệ mặt trời dính tin đồn hẹn hò. Tháng 3/2016 hai người bị bắt gặp cùng đi mua sắm ở New York. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên 31 tuổi phủ nhận và rằng hai người chỉ là một cặp đẹp đôi trong màn ảnh chứ không phải ngoài đời thực. (Ảnh:Instagram) Theo lập luận của công ty quản lý thì Song Hye Kyo đi du lịch New York và vô tình Song Joong Ki cũng có mặt ở đó đúng dịp. Hai người đi ăn tối với nhà và cùng vài người bạn chứ không phải hẹn hò riêng như mọi người nghĩ. (Ảnh:Instagram) Cặp Song Hye Kyo và Song Joong Ki bị nghi phim giả tình thật kể từ khi đóng chung Hậu duệ mặt trời năm 2016 bởi cả hai diễn quá thật và ngọt. Sau đó cư dân mạng lại tung một loạt những nghi vấn bằng những bức ảnh hai ngôi sao tình tứ chụp cùng nhau khi đi dự sự kiện. (Ảnh:Instagram) Fan của hai ngôi sao xứ Hàn cho rằng họ đang cố tình giấu giếm mối quan hệ từ hơn một năm nay bởi trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar, Joong Ki nói anh không thấy thoải mái khi được hỏi về chuyện tình cảm. “Tôi không có ý định công khai quan hệ yêu đương cho nhiều người biết. Tôi sẽ cố để giữ gìn xúc cảm của người tôi yêu nhưng tôi cũng muốn giữ bí mật cho người đó”. (Ảnh:Instagram)

