Ngất ngây ngắm Hương Tràm ngày càng quyến rũ

Hương Tràm được mời diễn trong một triển lãm cưới ở thủ đô. Nữ ca sĩ diện váy ngắn, xẻ cổ sâu, phô ngực đầy lấp ló và vẻ tươi trẻ, căng tràn sức sống. Hương Tràm tiết lộ trang phục này của nhà thiết kế Kim Khanh - người đang gắn bó, giúp chuẩn bị đồ diễn cho cô. Bộ cánh được gắn hạt lấp lánh có tác dụng bắt ánh đèn, giúp Hương Tràm nổi bật khi lên sân khấu. Nữ ca sĩ thể hiện các ca khúc hit như 'Ngốc', 'Giữ em đi', 'Cho em gần anh thêm chút nữa', 'My heart will go on'... Để đề phòng có thể gặp sự cố với trang phục, Hương Tràm đã mặc thêm quần short bó bên trong chiếc váy ngắn. Hiện cô khá bận rộn với cuộc thi The Voice Kids 2017 nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian chạy show biểu diễn trong Nam lẫn ngoài Bắc để có thêm thu nhập. Có thể nói thời gian gần đây, Hương Tràm đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Cô biết cách giữ gìn hình ảnh cũng như chăm sóc sắc đẹp nên trông Hương Tràm xinh đẹp nhưng cũng lại cực kỳ sang trọng và quyến rũ. Ca sĩ Hương Tràm đã cố gắng, nỗ lực lấy lại tình cảm của người hâm mộ, cũng như vóc dáng, từ việc tập luyện, giảm cân tới phong cách thời trang để tránh những scandal, thị phi khiến hình ảnh của cô mất dần trong lòng người hâm mộ. Trước đó, cách đây vài năm, sau khi Hương Tràm bước ra từ cuộc thi, trông cô béo mũm mĩm, gương mặt tròn quay, tới phong cách thời trang. Thời điểm này Hương Tràm nhận được nhiều lời chỉ trích từ dư luận bởi những thị phi, scandal mà Hương Tràm vấp phải. Hàng loạt những vụ việc như cách đối xử với người thầy Thu Minh cho tới chuyện cô mặc chiếc váy có những đường cắt xẻ táo bạo lộ cơ thể gây phản cảm khiến Hương Tràm nhận không ít “gạch đá” từ dư luận.

