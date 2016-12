Ngắm Lan Khuê hóa cô dâu trên sàn diễn thời trang

Tối qua (22/12), NTK An Nhiên ra mắt bộ sưu tập mới nhất mang tên “Nắng”. Đảm nhận vai trò vedette của show diễn là Hoa khôi Lan Khuê. Trên sàn diễn thời trang, Lan Khuê hóa cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng với phần chân váy đính kết nơ được thắt từ dây ruy băng. Top 11 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 thu hút mọi ánh nhìn từ thần thái đến những bước đi chắc chắn. Năm 2016, Lan Khuê đã gặt hái những thành công nhất định ở vai trò huấn luyện viên The Face Việt Nam 2016. Không chỉ là gương mặt đắt giá trên sàn catalk, Lan Khuê còn đang là giám đốc điều hành một công ty người mẫu. Cùng tham gia trình diễn BST “Nắng” của NTK An Nhiên với Hoa khôi Lan Khuê là người mẫu Khánh Ngân. Cựu thí sinh The Face Việt Nam 2016 diện mẫu váy cưới tông màu vàng đầy sức sống cũng đính kết nơ được thắt từ dây ruy băng. BST “Nắng” của NTK An Nhiên gồm những chiếc áo dài cưới, váy cưới với phom dáng đơn giản, hiện đại, trẻ trung cùng 2 gam màu trắng và vàng. Với BST váy cưới đầu tay, NTK An Nhiên không sử dụng hạt cườm hay pha lê thay vào đó là chi tiết những chiếc nơ được thắt từ dây ruy băng bằng tay. Nhà thiết kế cũng sử dụng những bản ren trong mỗi mẫu váy cưới nhằm tạo hiệu ứng về thị giác theo cách mộc mạc nhất. NTK An Nhiên gọi tên bộ sưu tập váy cưới đầu tay của mình là "Nắng" đơn giản vì cô thích những gì ấm áp. Với cô, tình yêu không đến từ đâu xa vời mà đến từ những điều bình dị và gần gũi nhất. Vì vậy, “Nắng” ra đời trên tinh thần đơn giản, thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ.

