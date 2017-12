Megan Fox: Từ quả bom sex được khao khát đến diễn viên bị ghẻ lạnh

Năm 2007, Megan Fox, vẫn còn là diễn viên vô danh, cúi người khoe vòng eo thanh xuân quyến rũ trước mặt những chàng trai trẻ trong Transformers (Robot đại chiến) phần đầu tiên. Truyền thông tung hô bộ phim đã phát hiện ra một mỹ nhân đẳng cấp. Sự nghiệp của một sao hạng A Hollywood mở ra trước mắt cô.

Năm 2017, khán giả không biết sự nghiệp của Megan Fox đã đi về đâu. Nhiều người có lẽ còn không nhớ đến cô. "Quả bom sex" từng hứa hẹn đến vậy đã không còn khuynh đảo Hollywood như những chờ mong trước đó.

"Phản bội" Michael Bay và cái giá quá đắt

Theo trang Looper, Transformers 2007 là bộ phim đưa Megan Fox 21 tuổi từ vô danh thành " quả bom sex" mới của Hollywood. Trở lại 10 năm trước, đó là thời Megan thống trị truyền thông. Mọi tạp chí đàn ông đều săn đón cô, các đạo diễn vội vã mời cô thủ vai trong những phim bom tấn mới và cả các dự án phim độc lập.

Los Angeles Times gọi Fox là "biểu tượng tình dục đầu tiên của thế kỷ 21, với vẻ quyến rũ đã trở thành điển hình của một thời đại cụ thể".

Ai mà biết được 10 năm sau đó, Fox 31 tuổi vẫn loay hoay với một sự nghiệp lẹt đẹt quay những bộ phim lạm dụng kỹ xảo và cũng đã quá lứa để đảm nhận những vai diễn đơn thuần khoe nhan sắc như thời thiếu nữ?

Cảnh khoe hình thể kinh điển của Megan Fox trong Transformers 2007. Ảnh: Ladbible Ngoài các loạt phim Transformers và Teenage Mutant Ninja Turtles, hầu hết phim của Fox đều có doanh thu từ tệ đến thảm họa. Để lật lại lý do, đầu tiên phải kể đến việc Fox bị đá khỏi Transformers, loạt phim đã biến cô thành sao hạng A. Nếu tất cả đều nghĩ rằng, Fox phải thật trân trọng loạt phim đã mang lại danh tiếng cho cô, thì thực tế từ khi nổi tiếng, nữ diễn viên đã không còn giữ được thái độ đúng mực. Cô công khai chiến tranh lạnh với đạo diễn Michael Bay, một nhân vật quyền lực của phim. Khi phần hai Transformers: Revenge of the Fallen ra mắt năm 2009, Fox đã là siêu sao được săn đón và điều đó khiến thông tin về căng thẳng giữa cô với Michael Bay được chú ý hơn. Fox công khai chê bai bộ phim với EW: "Ai cũng biết đây là một phim chẳng coi trọng diễn xuất". Nhưng tai tiếng nhất là câu nói của cô trên tạp chí Wonderland: "Ông ta (Michael Bay) muốn như Hitler trên trường quay, và ông ta đã làm được". Chính câu nói này đã gây chia rẽ mối quan hệ giữa hai bên. "Trên trường quay, cô ta như ở trong thế giới của riêng mình, lúc nào cũng cắm mặt vào chiếc BlackBerry" Đạo diễn Michael Bay Và giọt nước làm tràn ly khi Fox không có thái độ đúng mực trên trường quay phần ba, Transformers: Dark of the Moon. Bay nói với GQ rằng vai của Fox đã được ấn định cho phần này, nhưng nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao. "Cô ta như ở trong thế giới của riêng mình, lúc nào cũng cắm mặt vào chiếc BlackBerry. Đáng ra cô ta phải tập trung. Và cả câu nói về Hitler nữa. Steven (Spielberg - nhà sản xuất loạt phim) nói: Sa thải cô ta đi". Spielberg phủ nhận đã nói câu nói sa thả Megan, nhưng sau đó Fox vẫn bị loại khỏi dự án phim, thế chỗ cô là Rosie Huntington-Whiteley, một siêu mẫu Victoria's Secret. Nói với truyền thông, Fox bảo cô chủ động bỏ Transformers. Nhưng kể từ đó sự nghiệp cô tuột dốc không phanh. Mắc bệnh ngôi sao, lựa chọn vai diễn tệ hại Việc Fox bị loại khỏi Transformers có thể coi là bước đầu trong quá trình đi xuống của cô. Sau khi nữ diễn viên mất vai, ê-kíp của Transformers tiếp tục lên tiếng nói xấu cô và bênh vực đạo diễn Michael Bay. Ehren Kruger, biên kịch của Transformers: Dark of the Moon, nói: "Cô ta dường như không muốn trở thành một phần của bộ phim. Cô ta nói muốn, nhưng cách hành xử lại không cho thấy điều đó". Fox là nạn nhân của Hollywood: cô chỉ nhận được những vai phô diễn gương mặt đẹp và vóc dáng bốc lửa. Vai nào cũng nhận đề cử Mâm Xôi Vàng. Một số thành viên đoàn làm phim Transformers: Revenge of the Fallen cũng gọi Fox là "kẻ cau có" và "không thèm quan tâm đến ê-kíp xung quanh mình". Rời khỏi Transformers, Fox nhận vai diễn khai thác tối đa vẻ đẹp cơ thể của cô trong phim kinh dị Jennifer's Body. Bộ phim cũng muốn tận dụng sức mạnh siêu sao đang lên của Fox khi chiến dịch quảng bá tập trung hoàn toàn vào cô. Nhưng phim vấp phải nhiều phản hồi trái chiều và doanh thu toàn cầu chỉ có 31,5 triệu USD. Thất bại của Jennifer's Body không hoàn toàn do lỗi của Fox nhưng cho thấy nữ diễn viên chưa đủ sức cáng đáng vai chính của một phim không phụ thuộc vào kỹ xảo CGI. Tiếp sau Jennifer's Body, Fox có các phim thất bại như Jonah Hex và Passion Play. Jonah Hex là một thảm họa cả về phê bình lẫn doanh thu, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của Fox. Năm 2016, cô thừa nhận "không ai nên xem bộ phim đó". Jonah Hex, một phim thảm họa của Megan Fox. Ảnh: Warner Bros.

Còn Passion Play, một phim Fox đóng cùng tài tử Mickey Rourke, tệ đến mức chỉ được chiếu ở số rạp ít ỏi và văng khỏi rạp sau một thời gian ngắn. Đến Rourke cũng thừa nhận đây là bộ phim làm xấu lý lịch của anh.

Bên cạnh lý do chủ quan, Fox cũng là nạn nhân của Hollywood. Là "đệ nhất mỹ nhân" nhưng cô chỉ nhận được những vai diễn tập trung vào gương mặt đẹp và vóc dáng bốc lửa. Các vai của cô ít đất diễn, cách quay phim và dựng phim chỉ cốt để khản giả ngắm nhìn.

Hậu quả đến ngay lập tức: Fox liên tiếp nhận 6 đề cử Mâm Xôi Vàng về diễn xuất cho các phim Transformers: Revenge of the Fallen, Jennifer's Body, Jonah Hex, Teenage Mutant Ninja Turtles. Cô chiến thắng một lần với Teenage Mutant Ninja Turtles (2015). Điều này khiến cô bị gắn mác đẹp nhưng diễn xuất thảm họa.

Quá đẹp cũng là cái tội, nhất là khi công chúng mau chán

Ngay trong thời đỉnh cao, Fox cũng đã bắt đầu trải nghiệm mặt trái của danh tiếng.

Năm 2009, một loạt trang web đàn ông đã phát động phong trào tẩy chay "một ngày không Megan Fox". Đó là khi tên tuổi cô đang nóng nhất Hollywood với Transformers: Revenge of the Fallen và Jennifer's Body, khán giả không ngày nào không nhìn thấy cô trên truyền thông. Cô xuất hiện trên mọi chương trình trò chuyện ban đêm, tạp chí, báo. Đến chuyện "Megan Fox sợ ma" hay "Megan Fox từ chối nhận hoa của một cậu bé hâm mộ" cũng thành tin nóng.

Nhưng chính sự phô bày quá mức đó đã dẫn đến "sự mệt mỏi vì Megan Fox".

Một loạt trang web cho đàn ông đã phát động phong trào tẩy chay mang tên "một ngày không Megan Fox". Ngay cả độc giả AskMen.com cũng chán ngấy phải ngắm nhìn nữ diễn viên trong những bộ trang phục hở hang.

Chính Fox cũng nhận ra tác hại của việc quá nổi tiếng. Cô nói với tạp chí Nylon: "Tôi đóng trong một bộ phim mà nhà sản xuất muốn thu về ít nhất 700 triệu USD, nên họ quảng bá về các diễn viên của phim một cách quá mức trên truyền thông. Tôi không muốn khán giả chán ngấy mình trước khi mình kịp tạo dựng sự nghiệp".

Trên thực tế, điều đó đã xảy ra. Những năm gần đây, công chúng đặt câu hỏi: "Megan biến đi đâu mất rồi, sao không thấy đóng phim nữa?" hay "Có phải Hollywood đã bỏ rơi Megan Fox?".

Trên thực tế, Fox vẫn nỗ lực tìm kiếm vai diễn để bứt phá nhưng không mấy gặp may. Cô nhận vai chính trong một số phim hụt, trong đó có vai nữ anh hùng Aspen trong Fathom, một phim chuyển thể từ truyện tranh. Nếu ra đời được, đây là sẽ loạt phim chuyển thể đầu tiên Fox được đóng vai chính.

Nhưng bộ phim lại gặp nhiều trục trặc, và vào năm 2014, Fox thừa nhận cô đã quá tuổi để vào vai một nhân vật đầu 20. Và hầu hết bối cảnh phim diễn ra dưới nước, nên "trừ khi James Cameron nhận lời đạo diễn phim, chúng tôi không biết làm cách nào để hoàn thành bộ phim".

Fox cũng gần như hết hy vọng vào một phần tiếp theo của Teenage Mutant Ninja Turtles, vì phần hai của loạt này, Out of the Shadows, chỉ thu về 245 triệu USD (so với phần một là 493 triệu USD).

Người hâm mộ hy vọng Fox có thể lấy lại chút hào quang ngày trước, dù danh hiệu "biểu tượng tình dục đầu tiên của thế kỷ 21" đã thuộc về một thời quá vãng.

Mặc dù vậy, một tín hiệu khả quan cho Fox là cô bắt đầu tìm được thành công với những vai phụ trong các phim hài. Đó là This Is 40 và The Dictator, cùng series truyền hình New Girl, nơi cô được nhận xét là "mang đến sức sống mới cho series lâu năm này".

Năm 2018, một phim hài có Fox đóng cũng tiếp tục ra rạp, là Zeroville của đạo diễn, diễn viên James Franco. Người hâm mộ hy vọng cô có thể lấy lại chút hào quang ngày trước, dù danh hiệu "biểu tượng tình dục đầu tiên của thế kỷ 21" đã thuộc về một thời quá vãng.