Linh Chi tiếp tục "trùng tu" nhan sắc?

Gương mặt khác lạ của Linh Chi khiến nhiều người không khỏi giật mình. Cô nàng không ngần ngại livestream và trở lời câu hỏi từ người hâm mộ. Thậm chí, người mẫu Linh Chi còn nửa đùa nửa thật khi đăng dòng chia sẻ liên quan đến việc "dán mí". Dù hướng mắt nhìn xuống, đường mí mắt của Linh Chi vẫn trông rõ to chứng tỏ cô chỉ vừa thực hiện phẫu thuật cách đây không lâu. Đọ sắc bên cạnh Ngọc Trinh ấy vậy mà Linh Chi không hề thua kém tí nào, thậm chí đôi mắt của cô còn to và tròn hơn cả "thương hiệu" của người đẹp gốc Trà Vinh. So với hình ảnh cách đây vài tháng, người đẹp Linh Chi đã có sự thay đổi về nhan sắc đến chóng mặt. Cô được cho là đã nhờ cậy đến dao kéo để có chiếc mũi cao và đôi môi tều đúng chuẩn. Nhưng chẳng mấy khi Linh Chi nhận được lời khen từ dư luận bởi số đông cho rằng màn nâng cấp này khiến khuôn mặt cô bị "giả". Xét về tổng thể, gương mặt nhỏ nhắn của Linh Chi không thích hợp với một chiếc mũi quá cao và đôi môi tều khổng lồ kiểu tây.

