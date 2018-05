Loạt sao Hollywood xinh đẹp, nổi tiếng vẫn độc thân

Theo PopSugar, Selena Gomez hiện đang độc thân. Mẹ Selena không ủng hộ mối quan hệ của con gái với Justin Bieber. Sau nhiều lần được khuyên nhủ cuối cùng ngôi sao Hollywood này cũng quyết định nghe theo lời mẹ. Debby Ryan được biết đến qua các vai diễn trên kênh Disney. Cô từng góp mặt trong các bộ phim như: The Suite Life on Deck và Jessie. Mặc dù sở hữu khuôn mặt khá xinh đẹp, song Debby vẫn đang độc thân. Thật khó tin khi nữ diễn viên thủ vai Katniss Everdeen trong phim Hunger Games lại đang độc thân. Jennifer Lawrence đã từng hẹn hò với đạo diễn Darren Aronofsky. Tuy nhiên họ đã chia tay sau đó không lâu. Dua Lipa - nữ hoàng nhạc pop mới nổi với những bài hit như New Rules hay Be the One cũng là một trong những sao nữ nổi tiếng độc thân. Cô cho biết mình đang tập trung vào các sản phẩm âm nhạc thay vì theo đuổi một chàng trai. Hailee Steinfeld - nữ ca sĩ thể hiện thành công ca khúc Capital Letter từng có một người bạn trai nhưng cả hai đã đường ai nấy đi vào tháng 11/2017. Theo Daily Mail, Ashley Moore đã từng hẹn hò với Justin Bieber vào năm 2013. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn đang độc thân. Jourdan Dunn - cô người mẫu kiêm bà mẹ đơn thân quyết định tập trung nuôi dạy con và trở thành một người mẹ tốt sau khi mối tình của cô tan vỡ. Nữ diễn viên thành công với vai diễn chính trong Star Wars vẫn đang độc thân. Trước đó ngôi sao này đã hẹn hò với 2 người bạn trai, nhưng chỉ một thời gian ngắn tất cả đều ra đi. Hiện tại Daisy Ridley tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Là người mẫu đắt giá nhất của thế giới, có vẻ như Jessica Strother vẫn muốn phát triển sự nghiệp thay vì yêu đương. Hailey Baldwin - người mẫu được mệnh danh là "người đẹp nóng bỏng nhất hành tinh" vẫn đang độc thân sau khi chia tay ca sĩ Shawn Mendes. Xem video "Loạt sao Hollywood có mức thu nhập cao ngất". Nguồn Youtube:

