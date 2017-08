Loạt DJ nổi tiếng thế giới đổ bộ lễ hội âm nhạc tại HN

Năm 2016, lễ hội âm nhạc Ravolution Music Festival (RMF) diễn ra tại Sài Gòn. Năm nay, khán giả Hà Nội sẽ có cơ hội thưởng thức RMF. Tại buổi họp báo ra mắt chương trình vào ngày 24/8, ban tổ chức tiết lộ dàn DJ nổi tiếng thế giới sẽ trình diễn gồm: Alan Wakler, Nicky Romero và MAKJ.



Alan Walker (#55 DJ Mag) là chủ nhân của bản hit “Faded”, “Sing me to sleep”, “Alone”, Tired”. Đây sẽ là lần thứ 2 DJ/Producer trẻ người Nauy xuất hiện tại RMF sau chương trình năm 2016. Theo khảo sát của ban tổ chức, DJ Alan Walker có lượng fans đông đảo nhất ở Việt Nam.

DJ Alan Walker. Ảnh: FBNV

Cũng góp mặt tại RMF 2017, Nicky Romero (#29 DJ Mag) là chàng DJ gạo cội người Hà Lan. Những bản nhạc EDM đã trở thành huyền thoại của anh gồm có" “Toulouse”, “I could be the one”, “Warriors”.

Ban tổ chức cho hay quá trình thương thảo để mời DJ Nicky Romero đã diễn ra vào đầu năm nay. Nhiều khả năng chàng DJ người Hà Lan sẽ có mặt sớm tại Việt Nam trước khi lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu.

Nicky Romero. Ảnh: FBNV

MAKJ lànước Mỹ cùng kỹ thuật scratching điêu luyện hàng đầu thế giới. Năm 2015, anh đạt vị trí 83 trong bảng xếp hạng DJ Mag Top 100. Ngoài ra, MAKJ cũng là chủ của một hãng đĩa.

MAKJ. Ảnh: FBNV

>>>> Mời quý độc giả xem MV "Alone" của Alan Walker (Nguồn: Youtube Alan Walker):

Bên cạnh các DJ nổi tiếng thế giới, lễ hội âm nhạc Ravolution Music Festival 2017 còn quỵ tụ các DJ trẻ Việt Nam như Huy ĐX và Headbangers - một cộng đồng những người cùng chung đam mê âm nhạc điện tử nói chung và Trap/Dubstep/Bass Music nói riêng ở Hà Nội.

Concept sân khấu. Ảnh: Thu Cúc