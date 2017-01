Lệ Hằng thi Miss Universe nhưng không thể nói tiếng Anh

Tiếng Anh từ lâu đã có vai trò bắt buộc nếu người sử dụng muốn giao tiếp quốc tế. Khônng thể nói tiếng Anh dần dần đang trở thành một rào cản trên nhiều lĩnh vực. Đại diện Việt Nam, Á hậu Lệ Hằng thi Miss Universe 2016, tuy nhiên người hâm mộ đang lo sợ rằng với số vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, cô khó có khả năng lọt vào sâu.



Ngay từ tháng 12 khi Lệ Hằng được chương trình chọn lựa làm một trong các gương mặt sẽ xuất hiện trong clip quảng bá chương trình Hoa hậu hoàn vũ 2016, cô đã phải nhờ phiên dịch viên dịch một câu đơn giản "Tại sao bạn lại chọn cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ?", thậm chí cô là người duy nhất trả lời bằng tiếng mẹ đẻ trong clip.

Không nói được tiếng Anh sẽ là một yếu điểm của Lệ Hằng, dù về nhan sắc cô không thua kém bất kỳ thí sinh nào khác.

Việc không tự tin sử dụng tiếng Anh lưu loát lại càng bộc lộ khi trong các clip của Lệ Hằng cô thường chỉ giao tiếp được một vài câu khá đơn giản như "Where are you from?" ... Việc phát âm tiếng Anh chuẩn như người Anh, Mỹ là rất khó và đòi hỏi thời gian luyện tập. Nhưng nếu phát âm và nói đủ để giao tiếp thì không khó và đó chính là điều mà các hoa hậu khác làm được, nhưng Lệ Hằng dường như còn ngượng nghịu khi tự tin sử dụng vốn tiếng Anh của mình. Nếu muốn vào sâu hơn, Lệ Hằng chắc chắn phải cải thiện vốn tiếng Anh của mình.

Lệ Hằng sở hữu gương mặt Á Đông xinh đẹp cùng chiều cao 1m74, số đo ba vòng 81-64-89. Lệ Hằng sinh năm 1993 tại Đà Nẵng.