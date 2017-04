Janet Jackson lần đầu xuất hiện cùng con trai mới sinh

Sau 3 tháng sinh con, Janet Jackson và con trai lần đầu tiên xuất hiện khi đi dạo ở một công viên tại London. (Ảnh: Xposurephotos) Trông Janet Jackson vẫn sồ sề, chưa lấy lại được vóc dáng. Tuy nhiên trông cô cũng đã bớt nặng nề hơn so với lúc chưa sinh. (Ảnh: Xposurephotos) Mới đây, em gái Michael Jackson khiến mọi người ngỡ ngàng khi tuyên bố ly hôn chồng, tỷ phú Wissam Al Mana khi vừa sinh con trai chưa đầy ba tháng. (Ảnh: Xposurephotos) Theo Us Weekly, lý do chia tay là vì Wissam muốn bó buộc vợ vào những truyền thống đạo Hồi của mình trong khi Janet Jackson lại muốn tự do hơn vì không còn thấy được là chính mình nữa. (Ảnh: Xposurephotos) Khoảng một tháng trở lại đây, Wissam ít khi lui tới ngôi nhà chung của hai vợ chồng ở London nhưng ngày 11/4, cánh săn ảnh lại bắt gặp anh tới nhà của Janet và mang theo một túi lớn đồ chơi cho con trai. (Ảnh: FameFlynet) Janet Jackson kết hôn với tỷ phú Wissam Al Mana vào năm 2012 và con trai chung của hai người chào đời vào ngày 3/1/2017. (Ảnh: Xposurephotos) Theo hợp đồng hôn nhân, nếu cuộc hôn nhân kéo dài từ 5 năm trở lên thì các điều khoản hỗ trợ về tài chính mới có hiệu lực. Vì thế nên nhiều người cho rằng Janet sẽ có được một khoản kha khá từ khối tài sản trị giá hơn 100 triệu USD của chồng sau ly hôn. (Ảnh: Rex) Sau khi chia tay, Janet Jackson và con trai vẫn sẽ sinh sống ở London để tiện cho chồng cũ của cô thăm nom con. (Ảnh: Xposurephotos)

