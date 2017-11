Hot Face sao Việt 24h: Tăng Thanh Hà đẹp ngất ngây trên bìa tạp chí

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh của cô trên bìa tạp chí. Fans khen “ngọc nữ” ngày càng đẹp mặn mà sau khi sinh con gái thứ 2. Hot Face sao Việt 24h: Xuân Bắc đeo băng đô của vợ. Khi chia sẻ hình ảnh, anh được fans nhận xét giống diễn viên Lê Khanh. Đàm Thu Trang tâm sự: “Cuộc đời này... biết sống đủ để thấy mình hạnh phúc…”. Vợ chồng sao Việt Thành Trung - Ngọc Hương mặc đồ đôi và nhuộm tóc cùng một màu. Trương Quỳnh Anh khen Tim cũng đẹp trai không kém tài tử So Ji Sub (trong ảnh). So Ji Sub khiến Quỳnh Thư phát cuồng khi biểu cảm đáng yêu trong lúc chụp ảnh. Vợ chồng Phan Như Thảo tận hưởng bữa tối lãng mạn trong căn nhà ở Đà Lạt. Vợ Xuân Bắc chia sẻ: “Khóc để ngày mai ta bước tiếp, hết đợt nghỉ, ta quay lại trường làm việc”. Con trai Đan Trường - Thủy Tiên theo mẹ đi chợ mua đồ để chuẩn bị cho lễ tạ ơn. Ca sĩ Hà Anh viết về Minh Quân (trái): “Nhìn vào những gì anh ấy đã làm cho nghệ thuật và cho cuộc sống thì hiểu con người anh ấy”. Linh Chi bày tỏ cô không quan tâm đến những bình luận kiểu chê bai, chà đạp người khác. Khả Như tỏ ra khá vui vẻ khi đi xem phim sau tai nạn bị bỏng mặt. Bảo Thanh chia sẻ hình ảnh cậu con trai khi được 3 tháng tuổi. Hiện tại, cậu nhóc đã lên 6 tuổi. Minh Tú gặp gỡ diễn viên TVB Lữ Lương Vỹ tại Hong Kong là một trong những tin tức sao Việt trong ngày 23/11. Video "Vợ chồng Tăng Thanh Hà lái xe đi chơi". Nguồn: Tăng Thanh Hà

